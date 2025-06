"No esperaba esta notaza": el joven de Xàbia que ha logrado un 9,88 en Selectividad, la segunda mejor nota de la Comunidad

Las matemáticas es la ciencia de las certezas. Y una certeza absoluta es que Pau Nieto Bou, alumno del IES La Mar de Xàbia, es un estudiante brillante. Ha logrado una nota superlativa en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Su 9,88 en la fase obligatoria de las PAU es la segunda mejor nota de toda la Comunitat Valenciana.

"La verdad es que es una notaza. No me lo esperaba", afirma este joven estudiante que ha hecho el Bachillerato de Ciencias y Tecnología. De hecho, tenía la sensación de que en alguno de los exámenes, como el de Castellano, se había quedado un poco corto del tiempo. "Los exámenes me salieron bien, pero del de Castellano en concreto no salí muy contento. Presentía que iba a sacar buena nota, pero no tan buena nota".

Pau es un apasionado de las matemáticas. Destaca que esta disciplina es "consistente y todo cuadra". Avanza que tiene dudas entre estudiar Matemáticas o el doble grado de Matemáticas y Física. Estudiará en la Universitat de València.

Acudió este año a las Olimpiadas Matemáticas en la Universidad Miguel Hernández y quedó primero. Formó parte de la selección valenciana que participó en la fase final en Gijón. "La experiencia fue fantástica. Me lo pasé muy bien. Y las Olimpiadas Matemáticas me permiten acceder a materiales que no tenemos en el instituto".

Este alumno demuestra que es falso ese prejuicio de que en Xàbia, al coincidir las PAU con las fiestas de Fogueres, los alumnos no llegan a estas pruebas (el antiguo selectivo) tan concentrados como deberían. "En Xàbia, la verdad es que ha habido muy buenas notas. Creo que lo compaginamos todo bien".

Afirma que ha estudiado mucho para el selectivo. Su expediente también es excelente. La nota ponderada que ha logrado es de 13,876.

Advierte de que tenía "la corazonada" de que en el examen de Castellano iba a salir Lorca. En Historia, también llevaba muy bien preparado el tema.

"Calculé la media y dije 'guau'"

Pau Nieto Bou admite que ha sido muy importante el apoyo de sus padres (su madre es bióloga y su padre, ingeniero) y de su hermano. "También me han respaldado mucho mis amigos. Quedamos todos para ver las notas nada más salieran. Todos me felicitaron. Calculé en ese momento la media y dije 'guau'. No me lo esperaba".

Este estudiante practica deporte (tenis, calistenia y partidos de fútbol y baloncesto con los amigos). "Me ayuda a desconectar muchísimo". "También entraba a clases de matemáticas que organiza la Universitat de Catalunya. Y me gusta leer, escuchar música y quedar con los amigos y pasarlo bien".

A Pau le gustaría en el futuro trabajar en el sector privado de analista de datos. "Ahora descansaré un poco y disfrutaré de las fiestas de Sant Joan, pero a mitad de julio ya empiezo a trabajar aquí". Y aquí es en el Montgó di Bongo, un local de hostelería de primera línea de la playa de Xàbia. Los estudiantes que sacan "notazas" también dan el callo en verano.