No es un vertido: la playa del Arenal, la más turística de Xàbia, amanece con espuma y una gran mancha blanca

La playa del Arenal de Xàbia ha amanecido con espuma y una gran mancha blanca. Se sitúa en la parte sur de este arenal, el único de Xàbia. Fuentes municipales se han apresurado a aclarar que no es un vertido. Sobre la playa más turística del municipio había vuelto a planear la amenaza de otros veranos, cuando se tuvo que cerrar al detectarse contaminación (el pasado verano ya no hubo ninguno de estos episodios). De entrada estaba claro que la espuma blanca que hoy flota en la playa no es de origen fecal. Rápidamente, han acudido los técnicos e incluso la alcaldesa, Rosa Cardona. Han explicado a este diario que la espuma se ha formado al moverse y nivelarse la arena sobre las 5 de la mañana. Este tramo sur de la playa se está preparando para instalar el punto de baño adaptado. La arena "se ha lavado" y se ha generado la espuma, han asegurado los técnicos. Al estar el mar hoy totalmente en calma (es una balsa de aceite), esa espuma se ha quedado cerca de la orilla y no se ha disuelto todavía.

La espuma, en el muro que cierra por el sur la gran playa turística de Xàbia / A. P. F.

Sea como fuere, los bañistas más madrugadores, al observar que la orilla estaba cubierta de espuma y que en el mar, a poca distancia, había una mancha blanca, no se han atrevido a zambullirse. Han esperado a que llegaran los socorristas de la Cruz Roja (el servicio comienza a las 10 horas) y les informaran sobre el estado del agua y sobre si es peligroso darse un chapuzón. Las fuentes municipales consultadas han asegurado que se va a izar la bandera verde dado que no hay peligro para los bañistas. Han subrayado que todas las analíticas dejan claro que el agua está en perfecto estado.

La gran mancha blanca / A. P. F.

Los bañistas, alarmados

La mancha se divisa perfectamente. El agua, de habitual de un azul intenso, es aquí de un color blanquecino y desleído. Y en la parte sur de la playa, en el muro que cierra el arenal, flotan rodales de espuma blanca.

La espuma produce el efecto de que hay trozos de hielo flotando / A. P. F.

Los bañistas están, es normal, se habían alarmado. Comentaban incluso que las gaviotas, que a estas primeras horas suelen posarse en la orilla, esta mañana no han aparecido. El agua del Arenal, quitado los episodios de contaminación de otros veranos, es cristalina y transparente. Esa turbidez blanca, aunque sea consecuencia de trabajos ordinarios en la playa, resulta totalmente insólita.