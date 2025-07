Catarata de mensajes de ahorro de agua en Teulada: dúchate y no te bañes, llena a tope la lavadora, limpia el coche con cubos, cierra el grifo...

Catarata de consejos. En los últimos dos días, el Ayuntamiento de Teulada Moraira ha abierto la manguera de las recomendaciones. Este municipio y el Poble Nou de Benitatxell, que forman parte de un consorcio de aguas que gestiona la empresa Hidraqua (su concesión terminó, pero está prorrogada), se quedaron el pasado mes de agosto sin agua potable. Para los vecinos no fue una novedad lo de acudir a los supermercados a comprar garrafas y botellas. Ya estaban acostumbrados. Beben desde hace la tira de años agua embotellada.

Este invierno ha llovido con ganas. Pero los consumos vuelven a ser este verano altísimos y los acuíferos no están para tirar cohetes. Teulada ha empezado a hacer pedagogía del agua. La lanzado en dos días seis consejos. La campaña lleva el título de "acción es solución". El ayuntamiento pide a sus vecinos que no gasten agua alegremente. "No esperes a que falte, actúa hoy. El agua no es infinita", advierte el consistorio.

Consejos: duchas rápidas en lugar de bañarse

Los consejos inciden en que hay que cambiar los hábitos del agua. El ayuntamiento pide a los vecinos que se den duchas rápidas en lugar de baños. Asegura que el ahorro es de cien litros. Les pide que esperen a poner la lavadora y el lavavajillas cuando los llenen a tope. También recomienda que las piscinas se mantengan todo el año y que no se vacíen y llenen constantemente. "Se ahorran miles de litros". "¿Limpiar el coche? Sí, pero mejor con cubos". El manguerazo significa gastar hasta diez veces más agua. El consistorio advierte que cada segundo que el grifo está abierto sin necesidad se pierde agua. Pide abrirlo "solo para lo esencial y lo menos posible".

La crisis hídrica enturbió el pasado verano en Teulada Moraira y Benitatxell. Estos pueblos no quieren pasar otra vez por ese mal trago. Ha llovido, pero las medidas estructurales para evitar quedarse sin agua potable (por ejemplo, el acuerdo de comprar agua durante todo el año de la desaladora de Xàbia) no han llegado.