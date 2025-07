Nuevo rescate en la costa de Dénia: salvan a un windsurfista exhausto al que el viento arrastraba mar adentro

El mar en calma de Dénia engaña. No hay que fiarse. Un windsurfista de 55 años vivió ayer una situación muy apurada. Se le desarboló la vela. No podía navegar. Y el viento lo empujaba mar adentro. Estaba agotado de luchar contra la corriente. La Policía Local recibió la alerta del 112 de que en la playa de les Deveses un windsurfista tenía dificultades y no podía regresar a tierra.

El Servicio de Vigilancia Marítima de la Policía Local se apresuró en llegar a donde estaba el deportista. Lo hallaron agarrado a la tabla y exhausto. Lo subieron a la embarcación y lo llevaron a la playa. No sufrió lesiones.

Otros rescates de los últimos días

Es el tercer rescate que la Policía Local realiza desde el viernes en la costa dianense. Y cada una de estas intervenciones ha sido muy distinta. La patrulla de Vigilancia Marítima socorrió a los tripulantes, dos personas de edad avanzada, de una embarcación averiada que estaba en peligro de estrellarse contra la escollera norte del puerto. Los agentes rescataron a los dos tripulantes y los llevaron a tierra. Mientras, Salvamento Marítimo remolcó la embarcación a puerto.

La Policía Local salvó a dos piragüistas que habían caído al mar en la bocana del puerto y que estaban en la trayectoria del ferri Eleanor Roosevelt, que en ese momento llegaba a puerto. Los deportistas estaban en estado de shock. Los policías los rescataron rápidamente.