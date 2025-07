Rescatan en Dénia a dos niños de 4 y 6 años arrastrados por el viento a casi un kilómetro mar adentro

Dramático rescate. Los juegos están bien en la orilla, pero en el mar hay que ponerse ya muy serios. Con los menores no se puede bajar nunca la guardia. La Policía Local de Dénia rescató en la tarde de este pasado sábado a dos niños de 4 y 6 años que, arrastrados por el viento, se encontraban ya casi a un kilómetro de la orilla. Iban sobre una tabla hinchable. No podían volver a tierra. El viento y las corrientes los empujaban mar adentro. No llevaban chalecos salvavidas. Tampoco, según ha revelado la Policía Local, se hallaban supervisados en ese momento por adultos.

Los agentes acudieron rápidamente con la embarcación del servicio de vigilancia marina. Han revelado que esa veloz intervención "evitó una posible tragedia". El viento era fuerte y alejaba cada vez más a los menores de tierra.

Vigilar a los menores

La Policía Local entregó a los menores a sus padres. Procedió a su identificación para iniciar una investigación para aclarar lo que ocurrió. Los agentes han insistido en que en el medio marino no se pueden cometer distracciones y que, en las playas, hay que vigilar constantemente a los menores.