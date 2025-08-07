La policía de Calp socorre a un hombre que cayó al mar desde el Penyal d´Ifac

El varón, de 60 años, cayó desde una altura de cinco metros al mar

Los sanitarios, socorristas y policías locales atienden al herido

Los sanitarios, socorristas y policías locales atienden al herido / Levante-EMV

Amaya Marín

Un varón de 60 años fue rescatado ayer miércoles a mediodía tras caer al mar cuando intentaba descender a una cala desde una zona rocosa del Penyal d’Ifac. En la operación ha participado la nueva Unidad de Vigilancia e Intervención Marítima de la Policía Local de Calp (UVIM), que, tras recibir un aviso del 112, se dirigió a las inmediaciones del Penyal y logró localizar al herido.

Una vez fondeada la embarcación, uno de los agentes se lanzó al agua para socorrerlo, mientras el otro permaneció a bordo dirigiendo la maniobra. El afectado, que sufrió golpes en la espalda, el pecho y la cabeza, manifestó haber sufrido una caída de aproximadamente cinco metros de altura al intentar descender a una cala.

En la evacuación del herido intervinieron, ademas de diversos agentes de la Policía Local de Calp, bomberos, servicios sanitarios, un socorrista de la empresa EULEN e incluso un aficionado al "paddle surf" que se encontraba en la zona.

