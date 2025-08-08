Declarado un incendio en el Saladar de Xàbia, junto a la playa del Arenal

El fuego obliga a evacuar un restaurante próximo

El incendio que se ha declarado esta tarde en el Saladar

El incendio que se ha declarado esta tarde en el Saladar / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

El Saladar de Xàbia vuelve a arder. Esta tarde se ha declarado un incendio en este antiguo humedal, clave para absorber las lluvias torrenciales y que atesora gran valor histórico (está la romana Sèquia de la Nória). Poco antes de las 16 horas se ha declarado un incendio. Hay un restaurante cerca. El Saladar está junto al turístico núcleo del Arenal.

Otra imagen del incendio

Otra imagen del incendio / Levante-EMV

Los bomberos del retén de verano de Xàbia han llegado a toda prisa. También están allí los voluntarios de Protección Civil. Están luchando contra el fuego. Tratan de controlarlo lo más pronto posible y evitar que se propague y pueda obligar a desalojos. También están allí la Policía Local y la Guardia Civil. De momento, no se habría desalojado a nadie, pero se está pendiente de cómo evoluciona el fuego. Esta zona (Arenal y Segon Muntanyar) está ahora repleta de turistas.

Hasta el punto donde se ha declarado el fuego acaban de llegar medios aéreos. Las llamas ya han obligado a evacuar el restaurante "Terreta".

Incendios reiterados

El Saladar ha sufrido en los últimos años reiterados incendios. La reiteración da pábulo a la sospecha de que podrían ser intencionados.

