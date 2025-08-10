Las fiestas de Calp llegan a su fin con la gran cabalgata humorística

El desfile de carrozas recorre desde la calle Benissa hasta la plaza Colón, a pies del mar calpino

Cabalgata humorística de Calp.

Cabalgata humorística de Calp. / INFORMACIÓN

José Gómez

José Gómez

Calp pone fin a once días de fiestas patronales con la cabalgata humorística, un desfile distendido y lleno de color que cada año se encarga de repartir la última dosis de alegría festera a la ciudad del peñón.

El desfile de carrozas partió desde la calle Benissa, a las 20:00 horas, hasta la plaza Colón, a pies del mar calpino. Una multitud de vecinos participaron, cada uno a su manera: disfrazados, bailando, en comparsa o desde las aceras. No en vano se llama «cabalgata humorística»: es un espacio para el libre disfrute, la parodia y la risa. Un pequeño carnaval en agosto el que se vive en Calp.

Las mejores imágenes de la Cabalgata Humorística de Calp

Las mejores imágenes de la Cabalgata Humorística de Calp

Ver galería

Las mejores imágenes de la Cabalgata Humorística de Calp / INFORMACIÓN

Más allá de la finalización del programa de actos de las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves, continúa el calendario de los tradicionales bous al carrer, que iniciaron el pasado miércoles y hasta el 13 de agosto se celebrarán en la calle Conde de Altea, con sesiones de tarde y noche organizadas por la Associació Festera Bous al Carrer.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents