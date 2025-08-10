Las fiestas de Calp llegan a su fin con la gran cabalgata humorística

Calp pone fin a once días de fiestas patronales con la cabalgata humorística, un desfile distendido y lleno de color que cada año se encarga de repartir la última dosis de alegría festera a la ciudad del peñón.

El desfile de carrozas partió desde la calle Benissa, a las 20:00 horas, hasta la plaza Colón, a pies del mar calpino. Una multitud de vecinos participaron, cada uno a su manera: disfrazados, bailando, en comparsa o desde las aceras. No en vano se llama «cabalgata humorística»: es un espacio para el libre disfrute, la parodia y la risa. Un pequeño carnaval en agosto el que se vive en Calp.

Las mejores imágenes de la Cabalgata Humorística de Calp / INFORMACIÓN

Más allá de la finalización del programa de actos de las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves, continúa el calendario de los tradicionales bous al carrer, que iniciaron el pasado miércoles y hasta el 13 de agosto se celebrarán en la calle Conde de Altea, con sesiones de tarde y noche organizadas por la Associació Festera Bous al Carrer.