Dénia prorroga por un año la suspensión de nuevas licencias para viviendas turísticas

El Ayuntamiento de Dénia ha acordado prorrogar por un año más la suspensión cautelar de certificados de compatibilidad urbanística para viviendas de uso turístico (VUT) en el casco urbano, una medida publicada este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y que entrará en vigor el próximo 12 de septiembre.

En concreto, la sesión plenaria de finales de julio acordó la prórroga por uno año de la suspensión cautelar de certificados de compatibilidad urbanística para viviendas de uso turístico, licencias y declaraciones responsables, que lleve a nuevos emplazamientos en viviendas turísticas,

La medida se fundamenta en los informes de los técnicos que sostienen que no existe inconveniente desde la perspectiva técnica y jurídica para que se prorrogue la suspensión por un año más de los certificados de compatibilidad urbanística para viviendas de uso turístico, licencias y declaraciones responsables relativas a obras o usos que tengan por objeto y finalidad la conversión del inmueble respectivo en vivienda de uso turístico.

Dénia prorroga por un año más la suspensión de nuevas licencias para viviendas turísticas / A. P. F.

Entre estas obras figuran las reformas o acondicionamientos de locales para su conversión en viviendas de uso turístico y licencias de cambio de uso a vivienda de uso turístico y en los ámbitos concretos delimitados.

Núcleo urbano

La medida, que prorroga el acuerdo de agosto de 2024, afecta al núcleo urbano (quedan al margen Les Marines, Les Rotes y el Montgó) con el objetivo de proteger los barrios residenciales y, por lo tanto, más vulnerables a los efectos de la masificación de vivienda turística.

El Ayuntamiento de Dénia trabaja actualmente en la redacción de una ordenanza reguladora de la concesión de licencias, que fijará unos porcentajes máximos según las características de cada zona.

Informe de la UA

El estudio de la Universidad de Alicante 'Análisis y propuesta regulatoria del mercado de viviendas de uso turístico ofrecidas por plataformas online en Denia', elaborado el año pasado a petición del consistorio, concluye que: "Continuando con el corto plazo y con el objetivo de mantener la identidad y valores culturales de Dénia, se propone la limitación de VUT en el centro urbano, utilizando como indicador el número de plazas VUT por cada 100 habitantes, para lo que se propone un límite que se sitúe entre 30 y 50 plazas VUT por cada 100 habitantes en cada sección censal del centro urbano".

El Ayuntamiento tomará como punto de partida de la nueva ordenanza este criterio.