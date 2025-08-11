Rescatado un bañista que ha sufrido una caída en el acantilado de la Cova dels Peixos de Benitatxell
Los bomberos lo han evacuado por tierra y los socorristas del Moraig han sacado por mar a su acompañante
Otro complicado rescate en el escarpado litoral de la Marina Alta. Un joven de 23 años ha sufrido una caída en el acantilado del extremo sur de la cala del Moraig, en el Poble Nou de Benitatxell. El bañista se ha accidentado cerca de la Cova dels Peixos. Se ha dislocado el hombro.
El rescate se ha activado con rapidez. Los socorristas del Moraig (el servicio municipal lo presta SVS) han llegado por mar hasta el joven. Sufría lesiones en un brazo. También han participado la Policía Local y Protección Civil. Los bomberos han llegado por tierra a donde se hallaba el joven y un amigo que le acompañaba. Le han inmovilizado el brazo y le han administrado analgésicos para atenuarle el dolor.
También ha acudido el helicóptero Alpha 01 del grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante. Pero, finalmente, al herido no se lo ha evacuado por aire (el helicóptero ha tenido que marcharse a otra intervención en el Montgó), sino por tierra. Había una vía bastante segura.
Mientras, los socorristas han sacado en la moto de agua al amigo que lo acompañaba.
- Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
- Calp celebra sus Fiestas patronales: Todo lo que no te puedes perder
- Dénia cierra temporalmente tres playas por contaminación fecal
- La policía de Calp socorre a un hombre que cayó al mar desde el Penyal d´Ifac
- Bomberos rescatan a un hombre tras quedar enriscado en un peñasco en la cala Moraig de Benitatxell
- Los bomberos rescatan a dos senderistas sorprendidos por la noche en Calpe
- Declarado un incendio en el Saladar de Xàbia, junto a la playa del Arenal