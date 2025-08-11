Rescatado un bañista que ha sufrido una caída en el acantilado de la Cova dels Peixos de Benitatxell

Otro complicado rescate en el escarpado litoral de la Marina Alta. Un joven de 23 años ha sufrido una caída en el acantilado del extremo sur de la cala del Moraig, en el Poble Nou de Benitatxell. El bañista se ha accidentado cerca de la Cova dels Peixos. Se ha dislocado el hombro.

Un bombero del grupo de rescate se descuelga por el acantilado / Levante-EMV

El rescate se ha activado con rapidez. Los socorristas del Moraig (el servicio municipal lo presta SVS) han llegado por mar hasta el joven. Sufría lesiones en un brazo. También han participado la Policía Local y Protección Civil. Los bomberos han llegado por tierra a donde se hallaba el joven y un amigo que le acompañaba. Le han inmovilizado el brazo y le han administrado analgésicos para atenuarle el dolor.

Imagen tomada desde el helicóptero de rescate de la entrada a la Cova dels Peixos, donde se hallaba el accidentado / Consorcio de Bomberos de Alicante

Los socorristas evacuan en la moto de agua al amigo del accidentado / Levante-EMV

También ha acudido el helicóptero Alpha 01 del grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante. Pero, finalmente, al herido no se lo ha evacuado por aire (el helicóptero ha tenido que marcharse a otra intervención en el Montgó), sino por tierra. Había una vía bastante segura.

Mientras, los socorristas han sacado en la moto de agua al amigo que lo acompañaba.