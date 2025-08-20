Alarma por un incendio en un chalé de primera línea de la playa del Portet de Moraira

Ya están los bomberos sofocando las llamas y han acudido también por si hay que hacer desalojos la Guardia Civil y la Policía Local

El humo negro que sale de la vivienda

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Moraira

Susto en la playa del Portet de Moraira. Se ha declarado un incendio en un chalé de primera línea. La vivienda da al paseo marítimo. Los bañistas y turistas están observando, estupefactos, el humo negro que mana a borbotones de la vivienda.

Ya han acudido los bomberos, así como la Guardia Civil y la Policía Local. Los bomberos están sofocando las llamas. En principio, parece que hay más humo (humo negro) que fuego. Mientras, los agentes están velando por la seguridad de la gente (hay gran afluencia a esta hora de la tarde en la playa). No ha trascendido si se han realizado desalojos. Quienes estaban en la vivienda han salido rápidamente al exterior.

Los bomberos y la Guardia Civil y la Policía Local ya están realizando las labores de extinción y de protección de los turistas

Los socorristas de la playa también se han puesto a disposición del operativo por si hay que realizar alguna intervención.

Labores de extinción

La extinción se ha realizado con gran celeridad. En menos de media hora ya no salía humo. Nadie ha resultado herido y, poco a poco, la playa recupera la normalidad tras el susto.

