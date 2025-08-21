Retrasos de más de nueve meses para resolver expedientes en el Registro Civil de Dénia por falta de personal

Un Registro Civil bajo mínimos en Dénia. La Federación de Servicios Públicos de UGT ha presentado a la Dirección General de Justicia un escrito alertando de las graves carencias de personal en las oficinas que dan servicio a 32 poblaciones de la Marina Alta y reclamando la adopción de medidas urgentes para paliar esta situación. El juzgado del Registro Civil únicamente cuenta con tres trabajadores en la actualidad, cifra que es insuficiente para atender las necesidades del servicio, señala el sindicato. Como consecuencia de esta situación, la tramitación de expedientes está prácticamente paralizada, después de haber tardado hasta nueve meses en resolverse. En la actualidad existen un total de 1.479 expedientes pendientes de resolver, "una cifra que es imposible de asumir con los recursos actuales.

En la actualidad, el Registro Civil cuenta con una plantilla de tan solo tres funcionarios, después de que el pasado 30 de junio se eliminara el único refuerzo con el que contaba el juzgado. La medida supone el segundo recorte de la plantilla en tan solo seis meses, después de que en diciembre de 2024 se elimanara otro refuerzo. El responsable de Justicia de UGT en Alicante, Juan Pedro Pelegrín, señaló que la decisión ha provocado la reducción del 40 por ciento de la plantilla en un periodo de tiempo extremadamente corto, dejando a un equipo de tres funcionarios para atender a una población de más de 190.000 habitantes. "Ante de eliminar esos refuerzos, se tardaban entre seis y nueve meses en realizar la inscripción de nacimiento por adquisición de la nacionalidad española. Hoy ese tiempo se multiplicará exponencialmente", aseguró. Los efectivos suprimidos tramitaron 898 expedientes en su último año.

Colapso en la atención al público

Como consecuencia de esta situación, el quiosco dispensador de turnos para la atención al público ha tenido que ser apagado y concentrar la atención en un único puesto, lo que genera largas colas y una atención deficiente, alerta el escrito.

Para UGT existe una carga de trabajo excesiva, ya que la plantilla restante se ve obligada a realizar tareas diarias de defunciones, nacimientos, citas previas, atención telefónica, asi como el asesoramiento de los juzgados de paz de los municipios asignados y la gestión de los correos electrónicos. "Esto consume prácticamente toda la jornada laboral sin dejar tiempo para resolver el trabajo acumulado", señala el escrito.

La medida contrasta con la situación en otras oficinas del Registro Civil en la provincia, donde sí que se les ha dotado de personal adicional. Así, en Elche se han destinado cuatro refuerzos; en Orihuela y Benidorm, dos; mientras que en Torrevieja, Alcoy, Novelda, San Vicente del Raspeig y La Vila Joiosa se cuenta con uno.

El sindicato ha planteado a la Dirección General de Justicia que esta situación "genera un servicio tan precario que incluso las plazas de funcionarios titulares resulten poco atractivas, lo que provoca que un alto porcentaje de la plantilla sean interinos, a los que hay que formar constantemente, con el coste que esto supone para la plantilla ya mermada". Por este motivo se ha reclamado la adopción de medidas urgentes para restablecer la plantilla del Registro Civil de Dénia con al menos los refuerzos que han sido suprimidos y se realice un estudio para adecuar el número de funcionarios a la realidad demográfica y de carga de trabajo del partido judicial de Dénia.

"Sin una acción urgente por parte de su Dirección General, el Registro Civil de Dénia continuará su proceso de desmantelamiento, con las graves consecuencias que esto conlleva para los derechos de los ciudadanos y las condiciones laborales de los funcionarios", sostiene Pelegrín.