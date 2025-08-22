Euromillones deja más de 330.000 euros en Xàbia
El agraciado ha resultado ganador del premio de segunda categoría
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 22 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 06, 09, 12, 30 y 39, y las estrellas 04 y 10.
El código del Millón ha sido el SMC39099 y ha sido vendido en Murcia.
El premio de segunda categoría del sorteo valorado en 330.801,26 euros ha sido validado en Xàbia, concretamente en la administración ubicada en la calle Santísimo Cristo del Mar, 16
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
- Calp celebra sus Fiestas patronales: Todo lo que no te puedes perder
- La policía de Calp socorre a un hombre que cayó al mar desde el Penyal d´Ifac
- Bomberos rescatan a un hombre tras quedar enriscado en un peñasco en la cala Moraig de Benitatxell
- Los bomberos rescatan a dos senderistas sorprendidos por la noche en Calpe
- La Policía avisa: los cochazos tampoco pueden aparcar en los paseos peatonales de Moraira
- Alarma por un incendio en un chalé de primera línea de la playa del Portet de Moraira
- Carlota Corredera, de vacaciones en Alicante: “Escaparse a Xàbia siempre es un planazo”