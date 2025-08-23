El efecto succión de las motoras que ha provocado la muerte de una joven en Xàbia

¿Cómo se produjo el accidente mortal ocurrido este viernes por la noche en Xàbia en el que ha fallecido una mujer que cayó desde la proa (parte delantera) de la embarcación en la que navegaba y fue arrollada por la misma? Es la pregunta que muchos se hacen tras conocerse el trágico accidente. La explicación habría que buscarla en el poder de succión de las hélices de la embarcación que atraparon en el remolino que generan al girar a la persona que cayó al agua. La joven fallecida en Xàbia, cuyas calas atraen a cientos de embarcaciones de recreo, habría muerto como consecuencia de las lesiones que las hélices del barco le causaron en el cuello al seccionarle la arteria carótida. ¿Cómo podría haberse evitado? La respuesta para los expertos en navegación consultados es clara: apagando el motor de inmedianto impidiendo que las hélices sigan girando, absorbiendo y "acelerando el agua" y atrayendo todo lo que hay alrededor.

El botón "hombre al agua"

Una caída en el mar es siempre un peligro, pero en el caso de las motos y motoras náuticas, embarcaciones de pequeño tamaño pero con gran potencia, en algunos casos con doble hélice, y hasta 400 caballos de potencia que se pueden conducir con una titulación mínima (el llamado titulín) o incluso sin ella hay que ser especialmente prudente. La fuerza succionadora de las hélices genera remolinos a su alrededor que si te atrapan "te arrastran al fondo" en segundos. No ocurre lo mismo en otro tipo de embarcaciones, como los veleros, donde si caes al agua hay mayor margen de respuesta para actuar ya que no funcionan a motor. A mayor tamaño de los barcos a motor, mayor poder succionador de las hélices.

Las lanchas motoras, zodiacs y motos acuáticas suelen contar con sistemas de seguridad que paran el motor en caso de caidas al agua, el denominado "botón de hombre al agua", un dispositivo situado al lado del timón de las motoras o que en el caso de las motos se lleva sujeto al tobillo o al brazo. En los barcos más grandes es más complicado parar los motores, por eso es fundamental que el patrón esté vigilante. Una distracción puede ser fatal, apuntan fuentes expertas.

Los gestores de marinas náuticas y usuarios atribuyen lo ocurrido en Xàbia posiblemente a una "imprudencia" que sumado a que no hubo rápidez a la hora de parar el motor de inmediato provocaron la desgracia. "Los deportes náuticos están de moda pero el mar tiene muchos riesgos", apuntan en la Asociación de Usuarios de Marina València. Incluso cuando fondeas para echar el ancla, hay que ir con mucho cuidado siempre. La línea de boyas amarillas en la costa, que impide a las embarcaciones entrar a 200 metros de la costa, ha impedido ya muchos accidentes pero se siguen cometiendo muchas imprudencias. En Xàbia o Denia es habitual ver motoras navegando a gran velocidad por las calas. Se ponen a 25 nudos (unos 40 kilómetros por hora) para levantar olas. Es la diversión del verano. Aunque en ocasiones puede acabar en desgracia.