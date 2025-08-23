La Guardia Civil investiga el accidente que acabó con la vida de una joven arrollada por su yate en Xàbia

La Guardia Civil ha asumido la investigación del trágico accidente náutico ocurrido este viernes en Xàbia, donde una joven de 34 años perdió la vida tras caer al mar desde la proa de un yate y ser arrollada por la propia embarcación.

Los agentes de la Benemérita tratan ahora de esclarecer las circunstancias del siniestro, que ha conmocionado tanto a vecinos como a veraneantes en una de las zonas más concurridas del litoral alicantino.

La víctima, natural de Murcia y que había salido a navegar junto a un grupo de amigos, sufrió gravísimas heridas en el cuello y la cara al ser alcanzada por la hélice, el corte más crítico en la arteria carótida. Sus amigos lograron subirla de nuevo a bordo y, mientras intentaban contener la hemorragia, pusieron rumbo de urgencia al puerto de Xàbia. Allí aguardaban ya los equipos de emergencia: Cruz Roja, Soporte Vital Básico, Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Policía Local.

Dos paradas cardiorespiratorias

La mujer llegó en estado crítico. Durante el traslado, sufrió una parada cardiorrespiratoria en la ambulancia del SVB y fue transferida a un SAMU en la avenida Palmela, donde los sanitarios lograron reanimarla. Sin embargo, había perdido una gran cantidad de sangre y, pese a los esfuerzos médicos en el hospital de Dénia, volvió a entrar en parada cardiaca y falleció horas después.

El accidente se produjo a la altura del Cap Prim, entre las bahías de la Sardinera y el Portitxol, un enclave muy frecuentado por embarcaciones de recreo en estas fechas. La Guardia Civil recabará ahora los testimonios de los presentes y analizará todos los detalles para determinar cómo se produjo exactamente la caída al mar y si existieron posibles negligencias.