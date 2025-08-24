Los riesgos de los deportes náuticos: moda, imprudencias y poco control

La náutica esta de moda. Motoras, motos acuáticas, veleros y todo tipo de embarcaciones propias o de alquiler surcan las costas valencianas, pero los deportes náuticos no están exentos de riesgos. Imprudencias, negligencia y falta de control provocan percances, algunos con desenlace fatal. Prueba de ello es el accidente ocurrido la noche del viernes en Xàbia en el que falleció una joven que iba a bordo de una embarcación a motor que sufrió graves heridas al caer al mar, por efecto del oleaje, y ser arrollada por la propia embarcación. Antes, el 10 de agosto, otro hombre que viajaba en un barco de recreo también sufrió una semiamputación del pie tras lanzarse al agua y ser arrastrado por el efecto succión de las hélices.

Como viene informando Levante-EMV la moda de los deportes náuticos invade los municipios costeros, en especial, los que tienen zonas de fondeo y calas, como Xàbia o Dènia, que cada verano atraen a cientos de yates y veleros en busca de la belleza y aguas turquesas de sus costas. El turismo náutico "low cost" marcha viento en popa y proliferan las empresas de alquiler de motos acuáticas, lanchas, veleros, kayaks o tablas de surf. Navegar en un barco de media eslora, en familia, en pareja o con un grupo de amigos ya no es un lujo reservado a unos pocos. Y en las costas valencianas se nota. Hay empresas de charter de barcos, con o sin patrón, que ofrecen la posibilidad de pasar la velada, diurna o vespertina en el mar. Se ofrece incluso servicio de comida y bebida a bordo. En algunas playas valencianas ya han surgido empresas que se dedican a servir bebidas y cócteles, con o sin alcohol, a los barcos fondeados frente a las playas.

Expertos en gestión de marinas advierten de que "no puedes prohibir a la gente que se divierta o que no se mueva por el barco, que se hagan fotos, pero siempre debe haber alguien vigilando, el patrón, que no debería consumir nunca alcohol". Pero lo cierto es que en el mar como en tierra firme no hay controles de alcoholemia de la Guardia Civil, aunque algunos amarristas valencianos aseguran que "debería haberlos". En todo caso, cuando hay accidentes como el de este viernes en Xàbia el test de alcoholemia se hace a posteri.

A gran velocidad y sin titulación

Hay otro problema que señalan gestores de marinas valencianas y es la inexperiencia y falta de pericia de quienes se ponen a tripular motoras o motos. Las embarcaciones a motor de hasta seis metros de eslora que se alquilan para salir al mar, bañarse y visitar alguna cala pueden ser pilotadas sin titulación alguna. Para las embarcaciones más grandes (a partir de siete metros) ya es necesario superar un examen teórico básico de patrón de barco, el denonimado en el argot náutico el "Titulín", que consiste básicamente en asistir a una serie de clases en las que se imparten nociones básicas de navegación.

Con todo, los conocimientos que tienen muchos de los que se ponen al timón de una motora buscando velocidad y adrenalina son muchas veces insuficientes. "El mar siempre tiene riesgos, acercarse demasiado a la costa, fondear... todo requiere una preparación", insisten expertos en navegación. "Hay gente que hace muchas animaladas". Se ve en las costas de Xàbia o Dénia, donde este verano hay auténtico furor náutico. El tramo costero de más fondeos de todo el litoral está comprendido en este municipio costero, entre la Cala Blanca y la Granadella. El Cap Prim, donde se produjo el accidente mortal del viernes, y el Cap Negre las protegen de las olas y las convierten en lugares perfectos para fondear, nadar, tomar el sol y practicar deportes náuticos, pero la moda se extiende. València, cuyo litoral no tiene el atractivo de la costa de Dénia, Moraira o Alcossebre ya concentra en sus playas y en la Marina de València cantidad de aficionados a la náutica (cuyo fomento es objetivo del ayuntamiento) pero también a grupos de amigos, familias o parejas que alquilan embarcaciones para disfrutar del mar. Las líneas de boyas amarillas que desde años se instalan en el litoral generando una franja de protección de 200 metros para los bañistas donde los barcos a motor no pueden entrar han evitado muchos accidentes, pero la eclosión de los deportes náuticos ha generado nuevamente cierta sensación de descontrol en los municipios costeros.

En el mar aunque sea el tranquilo Mediterráneo siempre hay peligros. Los yates cogen gran velocidad y si vas con embarcaciones más pequeñas "hay que ir con cuidado", apuntan amarristas valencianos.