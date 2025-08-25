Capturan 247 jabalíes en la Marjal de Pego y 420 en el Montgó y flexibilizan al máximo la normativa de caza para abatirlos

"Los cazadores hacen una labor de vigilantes ambientales que no tiene precio". Lo ha dicho hoy en Xàbia el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus. Ha explicado ante numerosos alcaldes y concejales de Medio Ambiente de la Marina Alta las medidas que el Consell ha puesto en marcha para frenar la sobrepoblación de jabalíes. Y una de las medidas fundamentales es flexibilizar la ley de caza y reducir los trámites burocráticos que dificultaban deshacerse de los cadáveres de los jabalíes abatidos. Además, la conselleria ha destinado 900.000 euros a ayudas a los ayuntamientos para combatir la sobreabundacia de unos animales a los que se ha visto campar a sus anchas por los pueblos y que provocan accidentes de tráfico y daños en los cultivos y en la flora protegida. Los consistorios han probado con éxito las jaulas trampa. El Verger, Els Poblets, Ondara y Dénia están atrapando numerosos ejemplares. Con todo, el propio conselleria ha advertido de que "atajar la sobrepoblación de estos animales es complicado".

El conseller y la alcaldesa de Xàbia, hoy, antes de la reunión sobre jabalíes con los alcaldes / A. P. F.

En la reunión, el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, ha señalado que en los parques naturales del Montgó y la Marjal de Pego-Oliva se está desarrollando un proyecto de capturas (financiado por la Unión Europea) que sí ha resultado efectivo. En el Montgó, se han atrapado 420 jabalíes, lo que ha supuesto reducir en un 42 % su población. Mientras, en la Marjal, se han capturado 247 ejemplares y se ha rebajado la población en un 20 %.

Pero el éxito no es extrapolable a todo el territorio valenciano. El conseller ha dicho que el pasado año se capturaron 54.000 ejemplares, pero que la sobrepoblación se sitúa en 100.000 ó 150.000 animales. "Es muy difícil atajar el problema, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano", ha admitido.

Y los cazadores son los grandes aliados en este plan de choque contra los jabalíes. No obstante, Gomis ha señalado que las licencias de caza se han reducido en Alicante de forma drástica en los últimos 30 años. Han pasado de 37.000 a solo 6.000. Ahora el precio de la licencia de caza se ha reducido a 5 euros para incentivar la actividad cinegética. El director general ha asegurado que a los cazadores se los ha "demonizado". El conseller ha añadido que se los ha "maltratado" y que ahora son esenciales para abordar la proliferación de jabalíes.

Sobrepoblación desplazada a la costa

También ha apuntado que los jabalíes "se han desbordado" y han pasado del interior a la costa superando grandes infraestructuras como las autopistas. Además, los jabalíes provocaron en el último año más de 800 accidentes de tráfico. Uno de los últimos se saldó con la muerte de un motorista en Gandia.

El Consell ha flexibilizado la ley de caza y espera que en septiembre se publique el nuevo decreto de ungulados. También ha destinado 900.000 euros a subvenciones a los ayuntamientos para frenar la expansión de la especie. Los consistorios están apostando por las jaulas.

Los cambios normativos eliminan los límites de capturas en territorios donde se ha decretado la sobrepoblación (98 municipios en la provincia de Alicante). Los ganchos y batidas se podrán hacer hasta el 15 de marzo. Se podrá abatir jabalíes en los aguaderos. Además, se quitan trabas a la hora de deshacerse de los cadáveres. Se depositarán en muladares de buitres. Los ayuntamientos podrán autorizar grandes enterramientos.