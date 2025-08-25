Un incendio forestal en Teulada obliga al desalojo preventivo de dos viviendas

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha logrado controlar en la tarde de este lunes un incendio forestal declarado en la urbanización Adcocat, en el término municipal de Teulada.

El aviso se recibió a las 16:09 horas y, tras la rápida intervención de los parques de Benissa, Dénia y Xàbia, el fuego pudo darse por controlado a las 19:00 horas, aunque a última hora de la noche seguía activo el dispositivo de vigilancia a la espera de darlo por extinguido.

El incendio se produjo en una zona de interfaz urbano-forestal, lo que obligó a declarar la Situación 1 del Plan de Emergencias debido a la posibilidad de que pudiera afectar a bienes de naturaleza no forestal. Como medida preventiva, se desalojaron dos viviendas, aunque no existía peligro inminente para sus ocupantes, indicaron fuentes del Consorcio.

En las labores de extinción participaron dotaciones de los parques de Benissa, Dénia y Xàbia, además de varias brigadas de bomberos forestales de la Generalitat y medios aéreos como los helicópteros Alfa 3 y JOA. En total se movilizaron una autobomba nodriza, una bomba rural pesada, un vehículo de mando con sargento al frente y cerca de una decena de efectivos del Consorcio, además de los equipos autonómicos.

No se han registrado heridos y los bomberos mantienen la zona en vigilancia hasta que pueda darse el incendio por extinguido. Según informó el 112, una dotación de bomberos de la Generalitat iba a quedarse durante la noche refrescando la zona.