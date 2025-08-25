La línea del TRAM Gandia-Oliva-Dénia da un paso más con el estudio de viabilidad como punto de partida

La ampliación del servicio del TRAM ha vuelto a dar un pequeño paso con el estudio de planeamiento y viabilidad del tramo que operará entre Gandia, Oliva y Dénia. La Generalitat ha iniciado el proceso de adjudicación para ese análisis que aportará datos sobre las necesidades de los pasajeros y poder ofrecer un servicio adecuado en la vertebración de las comarcas alicantina y valenciana.

La infraestructura dará así respuesta a una reivindicación histórica e “imprescindible para la conectividad, riqueza y prosperidad de una de las zonas turísticas más relevantes de la Comunitat Valenciana” ha señalado el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

El estudio, que tiene un presupuesto de 101.000 euros, responde a un proyecto que “permitirá dinamizar uno de los ejes de más prosperidad de todo el Mediterráneo al tiempo que da respuesta a una reivindicación histórica para unir dos comarcas limítrofes, que perdieron su comunicación ferroviaria en 1974”, ha manifestado el president.

A falta de tren de la costa

Mazón ha recordado que el tramo Gandia-Oliva-Dénia, que debería formar parte del tren de la costa, se ha demandado en diferentes ocasiones al Gobierno central, al que ha solicitado que “abandone su inacción y colabore en el proyecto de la Generalitat, “vital para el desarrollo de la zona, que reducirá el tiempo de viaje entre estas localidades y los desplazamientos por carretera, y que mejorará la calidad de vida de los vecinos”.

Al respecto, el president ha subrayado que es la Generalitat la que va a favorecer la conexión por la costa con la construcción del TRAM desde Dénia, por lo que ha instado al Gobierno central “a financiar este proyecto tan importante para nuestro territorio”.

Aportación del estudio

Este estudio de planeamiento establecerá el punto de partida de la planificación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la plataforma ferroviaria entre las tres poblaciones.

En este trabajo se propondrán diversas alternativas para definir una plataforma ferroviaria del TRAM que conecte las localidades de Gandia, Oliva y Dénia mediante el análisis de los servicios necesarios de transporte público ferroviario del eje Valencia-Alicante. Será principal favorecer la movilidad comarcal, intercomarcal y de largo recorrido, consiguiendo mejorar la conectividad y vertebración territorial. Una vez finalizado el estudio ya se podrían iniciar las obras.

Los trabajos de desarrollo de planificación de la línea incluirán el análisis de los servicios ferroviarios existentes y de los potenciales que podrán desarrollarse en un futuro, lo que implica el establecimiento de diferentes orígenes y destinos. También se examinarán las frecuencias de paso y análisis de tiempos de recorrido a nivel comarcal, intercomarcal y de largo recorrido y alta velocidad y se analizará la posibilidad de colaboración de servicios privados.