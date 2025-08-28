El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”

Cuando se habla de la Costa Blanca en Inglaterra, la imagen suele ser inmediata: los rascacielos de Benidorm, turistas en chanclas con una pinta de cerveza en la mano y noches de fiesta que parecen no terminar nunca. Pero resulta que a solo 30 minutos en coche hay un lugar que está conquistando a los británicos por justo lo contrario: Dénia.

El medio británico Daily Star lo explica con una frase que suena a postal veraniega: “Es un lugar donde se puede caminar por la mañana y nadar en aguas cristalinas por la tarde”. Y no lo dicen de pasada: la autora del artículo vivió siete años en esta ciudad y asegura que sigue siendo “uno de los secretos mejor guardados de la región”.

Dénia frente a Benidorm: dos formas opuestas de entender el Mediterráneo

Mientras Benidorm late al ritmo de los pubs y la vida nocturna, Dénia ofrece otra experiencia: calma, tradición y un paisaje donde el mar y la montaña se dan la mano. El imponente Montgó vigila la ciudad, recordando que aquí puedes empezar el día con una caminata y terminarlo con un baño en aguas turquesa.

El ritmo es otro: sin prisas, sin grandes multitudes extranjeras y con un aire más local. Como resume la periodista británica: “no podría ser más diferente”.

Playas para todos los gustos

Dénia no es solo un casco antiguo lleno de encanto. Sus dos costas ofrecen opciones para todos. Al norte, la playa de Les Marines presume de kilómetros de arena fina y aguas tranquilas, perfectas para familias. Al sur, Les Rotes revela un Mediterráneo más salvaje, con calas rocosas ideales para hacer snorkel, practicar kayak o caminar junto al mar en un entorno protegido.

Esa dualidad convierte a Dénia en un destino difícil de encasillar: puedes pasar de la toalla en la orilla al senderismo sin salir del municipio.

Comer bien sin “postureo”

Si algo diferencia a Dénia es que es una ciudad habitada todo el año. Eso significa que sus bares y restaurantes no viven de los menús turísticos, sino que cocinan para su gente. Por eso, cuando te sientas en una terraza no encontrarás cartas plastificadas en seis idiomas, sino arroces melosos, pulpo a la brasa, cocas tradicionales y, por supuesto, la gamba roja de Dénia, un tesoro gastronómico de fama mundial.

No es casualidad que la UNESCO la haya reconocido como Ciudad Creativa de la Gastronomía. “Se hace evidente al salir a comer o cenar”, recuerda el artículo. Desde un vermut con tapa en un bar de barrio hasta la alta cocina del chef Quique Dacosta y sus tres estrellas Michelin, la oferta es tan variada como auténtica.

La vida cotidiana que enamora

Otra de las razones que cautivan a los británicos es la sensación de vivir en una ciudad que no depende solo del turismo. El día a día en Dénia gira en torno a las mañanas de mercado, los atardeceres en la playa y las escapadas espontáneas a pueblos cercanos como Xàbia, Moraira o Altea.

Por la noche, las opciones son igual de variadas: desde pasear por el castillo iluminado que domina la bahía hasta tomar un ferry rumbo a Ibiza directamente desde el puerto. “Las noches de verano en Denia pueden incluir paseos hasta el castillo, recorridos en bicicleta o viajes a las islas”, cuenta el Daily Star.

El secreto mejor guardado

Al final, lo que se desprende del reportaje británico es que Denia es la cara más serena y auténtica de la Costa Blanca. Sí, en verano también se llena, pero sobre todo de familias españolas que repiten año tras año, atraídas por esa mezcla de tranquilidad, naturaleza y gastronomía que no se encuentra en otros lugares.

Quizá por eso, para quienes la descubren, se convierte en un rincón difícil de olvidar. Una ciudad que no vive de Instagram ni de menús para turistas, sino de lo que siempre ha sido: un lugar donde la vida fluye al ritmo del Mediterráneo.