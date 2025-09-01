Golpe al "top manta" en Xàbia: la Policía Local interviene en la playa del Arenal más de 1.000 prendas deportivas falsificadas

Golpe al "top manta". Las camisetas de equipos de fútbol con los números y dorsales de los grandes ídolos se vendían en la playa del Arenal de Xàbia como rosquillas. Eran falsificadas. También había mercado para los bolsos de grandes marcas o las zapatillas deportivas. La Policía Local, en una operación de control de la venta ambulante no autorizada, ha intervendio en el paseo David Ferrer de la playa del Arenal más de 1.000 prendas falsificadas. La operación se llevó a cabo ayer domingo.

Los agentes recogen las zapatillas falsas de marca / Policía Local de Xàbia

Los agentes llevaban meses realizando un discreto seguimiento de esta actividad. Localizaron e identificaron a las personas involucradas en la actividad ilegal de venta ambulante de falsificaciones, así como de los vehículos que utilizan para transportar y almacenar la mercancía antes de ser distribuida en la zona del paseo Tenista David Ferrer.

Bolsos y zapatillas falsificados / Policía Local de Xàbia

En el día de ayer, sobre las 19:00 horas, una patrulla de la Policía Local localizó entrando a la zona del Arenal a uno de los vehículos identificados durante la investigación y cuyo uso se creía que era el de almacén de la mercancía para su posterior distribución.

Las sacas, repletas de productos falsificados / Policía Local de Xàbia

Sacas repletas de artículos falsificados

Una vez detenido el vehículo los agentes localizaron en su interior gran cantidad de sacas, todas ellas repletas de falsificaciones de prendas deportivas, siendo incautadas como objeto de delito para la instrucción de las diligencias correspondientes por varios delitos contra propiedad industrial.

Ya en dependencias policiales se realiza un recuento de las prendas incautadas, contabilizando un total de 1.010 prendas deportivas, de hasta 8 marcas deportivas diferentes.