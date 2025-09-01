Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Golpe al "top manta" en Xàbia: la Policía Local interviene en la playa del Arenal más de 1.000 prendas deportivas falsificadas

Los agentes, tras meses de investigación, localizaron ayer una de las furgonetas que se utilizaban como almacén para esconder las sacas con las camisetas de fútbol, zapatillas o bolsos falsificados

Las camisetas de fútbol falsificadas

Las camisetas de fútbol falsificadas / Policía Local de Xàbia

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Golpe al "top manta". Las camisetas de equipos de fútbol con los números y dorsales de los grandes ídolos se vendían en la playa del Arenal de Xàbia como rosquillas. Eran falsificadas. También había mercado para los bolsos de grandes marcas o las zapatillas deportivas. La Policía Local, en una operación de control de la venta ambulante no autorizada, ha intervendio en el paseo David Ferrer de la playa del Arenal más de 1.000 prendas falsificadas. La operación se llevó a cabo ayer domingo.

Los agentes recogen las zapatillas falsas de marca

Los agentes recogen las zapatillas falsas de marca / Policía Local de Xàbia

Los agentes llevaban meses realizando un discreto seguimiento de esta actividad. Localizaron e identificaron a las personas involucradas en la actividad ilegal de venta ambulante de falsificaciones, así como de los vehículos que utilizan para transportar y almacenar la mercancía antes de ser distribuida en la zona del paseo Tenista David Ferrer.

Bolsos y zapatillas falsificados

Bolsos y zapatillas falsificados / Policía Local de Xàbia

En el día de ayer, sobre las 19:00 horas, una patrulla de la Policía Local localizó entrando a la zona del Arenal a uno de los vehículos identificados durante la investigación y cuyo uso se creía que era el de almacén de la mercancía para su posterior distribución.

Las sacas, repletas de productos falsificados

Las sacas, repletas de productos falsificados / Policía Local de Xàbia

Sacas repletas de artículos falsificados

Una vez detenido el vehículo los agentes localizaron en su interior gran cantidad de sacas, todas ellas repletas de falsificaciones de prendas deportivas, siendo incautadas como objeto de delito para la instrucción de las diligencias correspondientes por varios delitos contra propiedad industrial.

Ya en dependencias policiales se realiza un recuento de las prendas incautadas, contabilizando un total de 1.010 prendas deportivas, de hasta 8 marcas deportivas diferentes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
  2. El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
  3. La policía de Calp socorre a un hombre que cayó al mar desde el Penyal d´Ifac
  4. Un incendio forestal en Teulada obliga al desalojo preventivo de dos viviendas
  5. La Policía avisa: los cochazos tampoco pueden aparcar en los paseos peatonales de Moraira
  6. Retrasos de más de nueve meses para resolver expedientes en el Registro Civil de Dénia por falta de personal
  7. Carlota Corredera, de vacaciones en Alicante: “Escaparse a Xàbia siempre es un planazo”
  8. Euromillones deja más de 330.000 euros en Xàbia

Olaya, la niña de Xàbia con los huesos de cristal, derriba otra barrera: instalada la silla salvaescaleras en su colegio

Olaya, la niña de Xàbia con los huesos de cristal, derriba otra barrera: instalada la silla salvaescaleras en su colegio

Xàbia se contagia de la fiebre de transformar bajos comerciales en viviendas

Xàbia se contagia de la fiebre de transformar bajos comerciales en viviendas

Fracasa la moción de censura de Els Poblets: una concejala socialista rectifica y votará en contra

Fracasa la moción de censura de Els Poblets: una concejala socialista rectifica y votará en contra

Golpe al "top manta" en Xàbia: la Policía Local interviene en la playa del Arenal más de 1.000 prendas deportivas falsificadas

Golpe al "top manta" en Xàbia: la Policía Local interviene en la playa del Arenal más de 1.000 prendas deportivas falsificadas

Un municipio de Alicante convierte un simple paso de peatones en un símbolo de orgullo

Un municipio de Alicante convierte un simple paso de peatones en un símbolo de orgullo

"Pipiolos" y "Quejío de loba" triunfan en la Mostra de Curts de Teulada

"Pipiolos" y "Quejío de loba" triunfan en la Mostra de Curts de Teulada

Septiembre empieza con calor en Alicante: máximas de hasta 33ºC en muchos municipios

Septiembre empieza con calor en Alicante: máximas de hasta 33ºC en muchos municipios

Estos son los seis nuevos radares que ultima la DGT en la provincia de Alicante

Estos son los seis nuevos radares que ultima la DGT en la provincia de Alicante
Tracking Pixel Contents