Fracasa la moción de censura de Els Poblets: una concejala socialista rectifica y votará en contra
Eva Maria Candel lamenta que su portavoz, Carolina Vives, no le informara de que la maniobra política se había tomado de espaldas al PSPV-PSOE. Ya no salen los números: cinco ediles, dos socialistas, dos del PP y el independiente Francisco Pérez votarán a favor, y seis, los cuatro de Compromís, el de Vivim y Eva María Candel lo harán en contra
No habrá moción de censura en Els Poblets. Sí se votará. Será el 10 de septiembre. Y no saldrá adelante. Ya no dan los números. Se ha desmarcado una de las tres concejales socialistas que la firmó. Eva Maria Candel Fontanet ha rectificado y ha anunciado que no va a apoyar el voto de censura que, presentado por los concejales del PSPV, PP y el independiente Francisco Pérez (PRE), hacía alcalde a este último, el candidato menos votado en las últimas elecciones (solo 79 sufragios) y echaba de la alcaldía a José Luis Mas, de Compromís (el líder más votado, quien tiene cuatro ediles).
Eva María Candel, en una carta abierta a los vecinos y vecinas de Els Poblets, ha explicado que cuando firmó la moción de censura no sabía que la portavoz de su partido, Carolina Vives, no había consultado esta maniobra política con el PSPV-PSOE y que las tres ediles socialistas acabarían expulsadas del partido. "Es un partido con el que me identifico y desde el que quiero continuar trabajando", afirma.
Intereses personales
"Considero que hay muchos intereses personales y, además, considero que gran parte del pueblo decidió que José Luis Mas fuera el candidato más votado y Francisco Pérez, el menos. Con toda la convicción, no apoyaré la moción de censura y no votaré al nuevo alcalde que quieren imponer".
Los números ya no salen. Votarán a favor de la moción de censura cinco concejales: dos del PSPV, dos del PP y el independiente Francisco Pérez. Mientras, lo hará en contra los cuatro concejales de Compromís, el independiente de Vivim y la socialista Eva Maria Candel.
Esta concejala, quien entró en la corporación hace solo unas semanas y achaca a su "inexperiencia" el error de haber suscrito el voto de censura, llama a que los socialistas de Els Poblets "dejemos de lado enfrentamientos personales" y "lleguemos a acuerdos con Compromís por el bien del pueblo".
La moción de censura de Els Poblets ha fracasado. El órdago era un castillo de naipes que se ha desmoronado cuando una de las firmantes, una concejala socialista, ha reflexionado sobre el trasfondo de esta maniobra política. No habrá cambio de gobierno, pero sí reequilibrio de fuerzas. El alcalde ya cesó de todas sus competencias a Francisco Pérez el día que presentó la moción de censura que le iba a dar la vara de mando. José Luis Mas propondrá ahora a Eva Maria Candel que se incorpore al gobierno local. Mientras, el PSPV seguirá adelante con la suspensión de militancia y la expulsión de Carolina Vives y la otra firmante de la moción de censura. El remozado gobierno que saldrá de la frustrada moción de censura será el de Compromís, un edil de Vivim y una concejala socialista.
A continuación, la carta íntegra de Eva Maria Candel:
Carta oberta als veïns i veïnes d’Els Poblets
Benvolgudes veïnes i veïns,
Us escric amb tota la sinceritat i el cor obert, ja que abans de ser política soc persona i em vaig comprar una casa ací per formar part d’este poble. Fa unes setmanes vaig tenir l’oportunitat d’entrar a l’Ajuntament com a regidora del Partit Socialista, una responsabilitat que vaig acceptar amb molta il·lusió i amb el desig sincer de poder aportar el millor de mi pel nostre poble. Quan em vaig presentar a les eleccions del 2023, ho vaig fer amb l’esperança de treballar pel benestar i la prosperitat d’Els Poblets, amb la il·lusió de contribuir a fer del nostre municipi un lloc millor per a totes i tots.
Poc després de prendre possessió, per la meua inexperiència i per no tenir tota la informació sobre la situació política, vaig cometre un error i vaig signar una moció de censura contra l’alcalde. Quan vaig prendre la decisió sobre la moció de censura, no sabia que Carolina Vives no li havia consultat al PSPV-PSOE esta moció i que per eixa moció ens anaven a expulsar del partit, un partit on m’identifique i des d’on vull continuar treballant.
Per això considere que hi ha molts interessos personals, i a més considere que gran part del poble va decidir que José Luís Mas fora el candidat més votat, i Francisco Pérez, el que menys. Per això, amb tota la convicció, no recolzaré la moció de censura i no votaré el nou alcalde que volen imposar.
Vull demanar disculpes de tot cor per l’error i pel trastorn que això ha pogut causar. La falta d’informació m’ha portat a una mala decisió, i ara tinc clar que el millor és rectificar i actuar amb coherència i dignitat.
També vull transmetre-vos un missatge d’esperança i il·lusió: crec que podem treballar amb col·laboració entre tots els grups que defensem valors progressistes per assegurar un futur millor per Els Poblets, construint sobre tot el bo que s’ha fet des del 2015 i mantenint la proximitat, la transparència i el servei a la gent.
I finalment, un missatge per als companys i companyes socialistes que sense haver ostentat mai cap càrrec públic han defensat els valors socialistes en Els Poblets: recolzem-nos, sentem-nos, parlem, arribem a acords amb Compromís pel bé del poble, deixant de costat els enfrontaments personals. Només així podrem avançar i garantir un futur millor i just per a tots i totes.
Gràcies per escoltar-me, per la vostra comprensió i pel vostre afecte pel poble.
