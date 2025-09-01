Un municipio de Alicante convierte un simple paso de peatones en un símbolo de orgullo

Cruzar la calle en este municipio de la provincia de Alicante ya no es lo mismo. El clásico paso de peatones de franjas blancas se ha transformado en un arcoíris que transmite un mensaje claro: la diversidad forma parte del día a día de la ciudad. Un gesto sencillo que ha conseguido dotar de un nuevo significado a un rincón muy transitado del centro urbano.

Un cruce que habla de inclusión

La intervención se ha realizado bajo el lema “En nuestra ciudad cabemos todas y todos”, con el que el Ayuntamiento quiere remarcar su compromiso con la igualdad. El paso de peatones luce los colores de la bandera LGTBIQ+, de modo que la movilidad urbana se une a la visibilidad y a la reivindicación.

El nuevo paso multicolor se encuentra en una de las zonas más transitadas de la ciudad, lo que permite que vecinos y visitantes se topen con él en su rutina diaria. Más allá de lo estético, el objetivo es convertirlo en un recordatorio constante de que la diversidad es bienvenida.

La ciudad de Dénia ha sido la encargada de inaugurar este paso de peatones arcoíris en la zona de los Quatre Cantons, en pleno corazón urbano. Con ello, se dio inicio a la segunda edición del Diva Dénia Music Pride, una cita que unió música, fiesta y reivindicación.

Música y orgullo en las calles

El evento se celebró el sábado 30 de agosto en la calle La Vía, donde se desarrolló un programa que combinó actuaciones musicales, actividades y ambiente festivo. Todo ello con un mensaje transversal: la diversidad es motivo de celebración.

Con esta acción, Dénia reafirmó su voluntad de ser un espacio abierto y orgulloso de su diversidad. El paso de peatones arcoíris se convierte en un icono urbano que acompaña a vecinos y visitantes en su día a día, consolidando a la ciudad como referente cultural y social en la Marina Alta.