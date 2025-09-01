Crisis habitacional
Xàbia se contagia de la fiebre de transformar bajos comerciales en viviendas
El cambio de uso de las plantas bajas constata la crisis del pequeño comercio de proximidad y la falta de pisos a precios asequibles
Crisis del comercio de pueblo y falta de vivienda a precio asequible. El paisaje urbano de Xàbia cambia al galope. Ha llegado la fiebre de convertir los bajos comerciantes en viviendas. Las licencias para cambiar el uso de los locales se están dando incluso en barrios de edificios residenciales donde las plantas bajas debían alojar tiendas y negocios que dan vida al pueblo. Pero el tejido comercial se enfrenta a un monstruo: el boom inmobiliario.
Uno de estos permisos se ha dado en un bajo de una de las fincas del parque de Thiviers. Una empresa de arquitectura pidió permiso para reforma interior y cambio de uso de local a vivienda.Es evidente que estas plantas bajas no se concibieron, ni por asomo, para que allí vivieran familias. Tienen «escaparate», pero no ventanas. La ventilación y la luz natural son bastante escasas.
Esas nuevas viviendas no podrán destinarse, de momento, a alquiler turístico. Sigue vigente la moratoria aprobada por el pleno. Pero acaba en septiembre y está por ver si una de las medidas que se toman para frenar el auge de la vivienda vacacional es la de prohibir que estos negocios de alojamiento de turistas se establezcan en plantas bajas de edificios residenciales.
Alojamientos turísticos
Manda el mercado. El comercio de proximidad baja la persiana. Solo faltaba que el sector inmobiliario le pisara el terreno. El negocio más boyante ahora mismo en Xàbia es el alquiler turístico. Generó entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 (la Universitat d’Alacant realizó un diagnóstico de la vivienda vacacional) unos ingresos de 47,7 millones de euros.
Los inversores lo tienen claro. Se lanzan de cabeza a comprar viviendas en Xàbia para destinarlas a alojamiento turístico. Y ese cambio «silencioso» (silencioso no es, que algunos de estos turistas arman bastante escándalo) pone patas arriba el modelo de ciudad. En algún Consell d’Urbanisme se ha vaticinado que los garajes a pie de calle también acabarán tabicados y convertidos en viviendas y habitaciones.
Xàbia pierde barrio y es cada vez más un pueblo de urbanizaciones. Incluso las dos primeras promociones de vivienda pública (están a punto de adjudicarse) se contagian de ese modelo y tienen piscina y jardín (se disparan los gastos de comunidad). Además, esas promociones introducen una tipología nueva de vivienda en Xàbia, la de los minipisos de entre 30 y 44 metros cuadrados.
¿Cuándo la vivienda pasó de hogar a inversión?
Todo se vende en Xàbia. Pisos carísimos, pero se venden. ¿Y quién los compra? Es evidente que la vivienda se ha convertido en una inversión. Inversores extranjeros (en el sector señalan que abundan los clientes neerlandeses) están acaparando la obra nueva. La vivienda ha dejado de ser un hogar para convertirse en una inversión. Los datos que recoge el diagnóstico de la Universitat d’Alacant sobre la vivienda turística en Xàbia ya reflejan claramente ese cambio de percepción de la vivienda. De las 26.819 (ahora serán ya más) viviendas de Xàbia, 11.825 son de vecinos que viven todo el año. Mientras, 14.994 tienen uso no principal y 5.971 se han destinado al alquiler turístico. La vivienda principal baja sin parar. En la década de 2011 a 2021, se «perdieron» 400 casas de las de vivir todo el año. Y estos últimos años esa tendencia se ha acentuado.
Rosa Cardona: "Xàbia necesita vivienda asequible ya"
La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, del PP, ha recalcado que el municipio necesita "vivienda asequible ya". Afirma que no hacer las dos promociones de 82 pisos que l'Entitat valenciana d'habitatge i sól (EVha) adjudicará a la empresa Fama Rehabilitaciones "sería perjudicar a los jóvenes y a nuestras familias". "No se ha construido vivienda pública en los últimos 20 años, ni grandes ni pequeñas, ni caras ni baratas", ha señalado sobre la polémica de que los 16 pisos que se cederán al ayuntamiento tendrán entre 30 y 44 metros cuadrados. "Las viviendas que se van a construir (las más grandes medirán 68,4 m2) responden a la demanda social actual que permita a los jóvenes independizarse, con espacios abiertos, con cocina, terraza, entre 1 y 2 habitaciones y con calidad constructiva y eficiencia energética". "Xàbia necesita estas viviendas y este gobierno ha tenido la valentía de impulsarlas", ha concluido.
