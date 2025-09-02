Providencial búsqueda: hallan a una anciana de 90 años que se perdió en Benissa
La mujer, que podría sufrir demencia senil, estaba bien cuando se la ha encontrado en un pedregal oculto en una espesa pinada pinos; solo presentaba una contusión en una pierna
Teresa Andreu
Benissa es inmensa. Sus casi 70 km2 de término municipal esconden la tira de partidas rurales. En la de Benimallunt, se ha perdido hoy una anciana de 90 años. Podría sufrir demencial senil. Se ha desorientado. Salió de casa y, al no volver, sus familiares dieron la voz de alarma. Sobre las 17 horas se ha activado el dispositivo de búsqueda. Han intervendio vecinos, Policía Local, Guardia Civil y los bomberos del parque de Benissa (un cabo y tres bomberos).
Una vecina ha avisado de que habría visto a la anciana. Y sí, era ella. Se la ha encontrado a las 17.53 horas. Se hallaba en un pedregal oculto entre pinos. La pinada es bastante espesa. Los bomberos han llegado al lugar. Le han dado agua para que se hidratase. La han evacuado hasta una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB). La mujer ha sufrido una contusión en una pierna. No presentaba aparentemente otras lesiones. No obstante, en el hospital se le hará una revisión a fondo.
La provindencial y rápida búsqueda ha permitido dar con la anciana antes de que oscureciera. Dada su avanzada edad, era básico encontrarla lo más pronto posible.
