Lady Elizabeth School: Preparando a los líderes del futuro en la Marina Alta

En un mundo marcado por cambios constantes, surge una preocupación común: ¿qué profesiones tendrán mayor demanda en los próximos años y cómo podemos preparar a nuestros hijos para ese futuro incierto? La respuesta comienza con una educación sólida, capaz de combinar excelencia académica con competencias personales y sociales.

En Lady Elizabeth School, en Benitachell, llevan más de 38 años ofreciendo una educación internacional británica de alta calidad en la Marina Alta. Ubicado en un entorno único e inspirador, LES acoge a estudiantes de entre 2 y 18 años, brindándoles una experiencia de aprendizaje transformadora donde la confianza crece.

Más allá del aula, la vida estudiantil florece con sus más de 40 actividades extraescolares. / INFORMACIÓN

Un entorno bilingüe inmersivo

«Nuestra misión es formar personas seguras de sí mismos, de mente abierta y preparados para prosperar en un mundo global en constante evolución», explican desde el centro. Así, LES combina el currículo británico con metodologías internacionales, ofreciendo un entorno bilingüe inmersivo en inglés y español. Desde Infantil hasta Bachillerato, su amplio programa académico incluye más de 20 asignaturas — desde Ciencias del Mar o Diseño Gráfico hasta Económicas o Turismo —, lo que permite a los estudiantes explorar diferentes caminos académicos y acceder a las mejores universidades del mundo.

Más allá del aula, la vida estudiantil florece. Sus actividades extraescolares - más de 40 actividades - como robótica, chino, artes, deportes y cine. Los alumnos participan en viajes culturales, programas de liderazgo estudiantil, el Premio Duque de Edimburgo y oportunidades de aprendizaje internacional a través de los programas de iSP (International Schools Partnership), entre ellos el ISP Model United Nations, iSP Chess Master o iSP Filmmakers, así como el programa de orientación profesional Future Pathways.

En 2025, LES fue reconocido entre los Mejores Colegios Internacionales de España por El Mundo. / James Tims

Su campus cuenta con instalaciones de primer nivel, que incluyen laboratorios de ciencias, dos piscinas, bibliotecas, canchas deportivas, estudios de música y danza, un teatro y una residencia de internado. El aprendizaje de idiomas es una prioridad, con cursos en inglés, español, además de francés, alemán y opciones de lengua materna.

Entre los mejores colegios internacionales

En 2025, LES fue reconocido entre los Mejores Colegios Internacionales de España por El Mundo, incluido en el Top 100 Schools de Forbes y recibió múltiples galardones nacionales. Con resultados académicos sobresalientes, incluidos premios globales «Top of the World», LES continúa empoderando a sus estudiantes para que alcancen su máximo potencial y se conviertan en los líderes del mañana.

LES continúa empoderando a sus estudiantes para que alcancen su máximo potencial y se conviertan en los líderes del mañana. / INFORMACIÓN

Últimas plazas para el curso 2025/26

Con admisiones abiertas durante todo el año y las últimas plazas disponibles para el curso 2025/26, Lady Elizabeth School invita a las familias a ser parte de esta experiencia educativa excepcional que les ayudará a abrir las puertas de las principales universidades del mundo.

Más información:

Lady Elizabeth School - Entrada Norte Cumbre del Sol s/n Benitachell

Email: info@les.edu.es

Teléfono: +34 671 69 87 69

Web

Instagram