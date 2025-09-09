Dos peleas en la calle en Dénia acaban con heridos graves y hospitalizados
La Policía Local disolvió las trifulcas y arrestó a cinco de los implicados
Teresa Andreu
Fue un fin de semana muy movido. La Policía Local de Dénia disolvió dos violentas peleas. Los implicados se enzarzaron en plena calle. Las trifulcas terminaron con varios heridos de gravedad que tuvieron que ser hospitalizados. Los agentes arrestaron a cinco de los implicados. De momento, no han trascendido más detalles de estas peleas.
Los agentes realizaron los controles habituales en la vía pública. Realizaron varias denuncias: por conducir sin permiso o por circular con vehículos que no cumplían las condiciones. En cuanto a infracciones de tráfico, no fue un fin de semana especialmente conflictivo.
Prendas deportivas falsificadas
Mientras, ayer lunes, la Policía Local llevó a cabo un operativo contra la venta ilegal de productos falsificados (el llamado "top manta") en el mercadillo de Torrecremada. Realizó una denuncia por un delito contra la propiedad industrial y requisó numerosas prendas falsificadas entre las que abundaban las camisetas de equipos y de ídolos del fútbol.
