Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos peleas en la calle en Dénia acaban con heridos graves y hospitalizados

La Policía Local disolvió las trifulcas y arrestó a cinco de los implicados

Un control policial realizado este fin de semana en Dénia

Un control policial realizado este fin de semana en Dénia / Policía Local de Dénia

Teresa Andreu

Dénia

Fue un fin de semana muy movido. La Policía Local de Dénia disolvió dos violentas peleas. Los implicados se enzarzaron en plena calle. Las trifulcas terminaron con varios heridos de gravedad que tuvieron que ser hospitalizados. Los agentes arrestaron a cinco de los implicados. De momento, no han trascendido más detalles de estas peleas.

Los agentes realizaron los controles habituales en la vía pública. Realizaron varias denuncias: por conducir sin permiso o por circular con vehículos que no cumplían las condiciones. En cuanto a infracciones de tráfico, no fue un fin de semana especialmente conflictivo.

Prendas falsificadas requisadas por la Policía Local

Prendas falsificadas requisadas por la Policía Local / Policía Local de Dénia

Prendas deportivas falsificadas

Mientras, ayer lunes, la Policía Local llevó a cabo un operativo contra la venta ilegal de productos falsificados (el llamado "top manta") en el mercadillo de Torrecremada. Realizó una denuncia por un delito contra la propiedad industrial y requisó numerosas prendas falsificadas entre las que abundaban las camisetas de equipos y de ídolos del fútbol.

TEMAS

  1. La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
  2. El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
  3. La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
  4. Un incendio forestal en Teulada obliga al desalojo preventivo de dos viviendas
  5. La Policía avisa: los cochazos tampoco pueden aparcar en los paseos peatonales de Moraira
  6. Retrasos de más de nueve meses para resolver expedientes en el Registro Civil de Dénia por falta de personal
  7. Un municipio de Alicante convierte un simple paso de peatones en un símbolo de orgullo
  8. Euromillones deja más de 330.000 euros en Xàbia

Detenido cuando iba al ferry de Dénia a Ibiza con siete kilos de cocaína en el coche

Detenido cuando iba al ferry de Dénia a Ibiza con siete kilos de cocaína en el coche

33 municipios de la provincia de Alicante suspenden las clases este martes ante la alerta naranja por lluvias

33 municipios de la provincia de Alicante suspenden las clases este martes ante la alerta naranja por lluvias

Dos peleas en la calle en Dénia acaban con heridos graves y hospitalizados

Dos peleas en la calle en Dénia acaban con heridos graves y hospitalizados

Alerta por lluvias en Alicante: hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, granizo y rachas muy fuertes de viento

Alerta por lluvias en Alicante: hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, granizo y rachas muy fuertes de viento

Alerta naranja en Alicante: sigue en directo la evolución del temporal en la provincia

Alerta naranja en Alicante: sigue en directo la evolución del temporal en la provincia

¿Cómo diferenciar el mosquito tigre que se extiende por Alicante de uno común?

¿Cómo diferenciar el mosquito tigre que se extiende por Alicante de uno común?

El Laboratorio de Climatología de la UA advierte: "Hay riesgo de crecidas y pueden superarse los 100 l/m²"

El Laboratorio de Climatología de la UA advierte: "Hay riesgo de crecidas y pueden superarse los 100 l/m²"

Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de Alicante, según un portal especializado

Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de Alicante, según un portal especializado
Tracking Pixel Contents