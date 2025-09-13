La Guardia Civil sanciona a varias embarcaciones por fondear sobre zonas de posidonia en Jávea

La Guardia Civilha identificado y denunciado a varias embarcaciones que se encontraban fondeadas sobre praderas de posidonia en la bahía de Jávea, en el marco de sus actuaciones de vigilancia marítima orientadas a la protección del medio ambiente y la conservación de especies y hábitats marinos.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de agosto, cuando agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Alicante establecieron un punto de control para verificar que las embarcaciones fondeaban correctamente, utilizando las boyas de bajo impacto conocidas como boyas ecológicas.

Los agentes de la Guardia Civil durante la operación / INFORMACIÓN

En una primera intervención, los agentes detectaron dos embarcaciones, una de ellas fondeada directamente sobre posidonia. La infracción fue comprobada mediante un dispositivo de visión submarina denominado mirafondos, lo que permitió confeccionar la correspondiente propuesta de sanción administrativa. Además, en esa misma embarcación se constataron otras irregularidades, como la falta del recibo del seguro obligatorio, la ausencia del documento de cesión o contrato de alquiler y la no presentación de la documentación que acreditara la habilitación del patrón para el manejo de embarcaciones recreativas.

Una de las irregularidades encontradas en la bahía de Jávea / INFORMACIÓN

Durante la tarde, las inspecciones continuaron y se localizaron otras cuatro embarcaciones fondeadas sobre posidonia sin utilizar las boyas ecológicas. En total, se levantaron 11 actas de denuncia: 4 por fondear en praderas de posidonia, 2 por no presentar el seguro obligatorio en vigor, 2 por carecer de titulación habilitante, y 1 por no aportar ninguna documentación de despacho ni certificado de navegabilidad.

Las denuncias han sido remitidas a la autoridad competente para su tramitación. La Guardia Civil recuerda que fondear sobre praderas de posidonia puede constituir una infracción grave según la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, sancionable con multas de entre 3.001 y 200.000 euros.

Asimismo, subraya la importancia de la posidonia, una planta marina endémica del Mediterráneo que protege las costas contra la erosión, mejora la calidad del agua y crea hábitats para numerosas especies. Su conservación, destacan, constituye una prioridad ambiental y legal.