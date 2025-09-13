Ibi estalla en fiesta y pólvora

Las fiestas de Moros y Cristianos de Ibi vivieron este sábado una jornada intensa en la que la tradición se entrelazó con la emoción, la pólvora y el fervor religioso. Desde primera hora de la mañana, el ambiente festivo tomó las calles con la Diana Despertà y la visita a la Residencia de Ancianos San Joaquín, en un gesto cargado de cercanía y memoria.

Momentos de la Entrada Infantil, primer acto de este segundo día de fiestas. | INFORMACIÓN

Uno de los momentos más entrañables fue la Entrada Infantil, en la que los más pequeños desfilaron con orgullo, demostrando que el relevo generacional del espíritu festero está más que asegurado. A mediodía, Maseros y Contrabandistas arrancaron las sonrisas del público con el Contrabando, una representación con tintes cómicos que volvió a enfrentar a dos mundos en el corazón del municipio.

Disparos de pólvora durante la celebración del Alardo. | INFORMACIÓN

La tarde estuvo marcada por el estruendo de la pólvora en el Alardo y alcanzó su punto álgido con la Embajada Mora, que escenificó la toma del castillo entre aplausos y vítores. Paralelamente, en la Plaça de la Palla, el «tardeo» y la música mantuvieron vivo el ambiente hasta la noche.

El día concluyó con uno de los actos más emotivos del programa: la Ofrenda de Flores a la Patrona, una procesión en la que devoción y fiesta se unieron en un mismo camino, envolviendo a vecinos y visitantes en un clima de recogimiento y orgullo colectivo.

Este domingo, la pólvora volverá a ser protagonista desde primera hora con la Guerrilla y el fusilamiento del Moro Traidor, a cargo de los Chumberos. La jornada alcanzará su punto religioso al mediodía, con la celebración de la Solemne Misa Mayor en honor a la Virgen, uno de los actos más esperados por la comunidad.

Ya por la tarde, el Alardo abrirá paso a la Embajada Cristiana, que simbolizará la reconquista del castillo y pondrá fin a la batalla. La jornada cerrará con la Solemne Procesión en honor a la Mare de Déu dels Desemparats, en un ambiente de devoción y emoción compartida.