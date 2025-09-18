La discoteca, el chill out y los restaurantes que privatizarán la playa junto al puerto de Dénia tendrán 9,5 metros de altura

¿Qué es un centro de ocio en primera línea de mar en Dénia? Una discoteca. "Clar i ras". Una discoteca y sus variantes de chill out, bares de copas y terrazas casi metidas en el mar. Lo que la dirección general de Puertos (depende de la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio) ha sacado a licitación es la construcción de una discoteca y de restaurantes. La conselleria abre ahora la veda a privatizar el dominio público portuario que está fuera de la dársena y que se sitúa en la cara de la escollera que mira al mar. Ese recodo en el que acaba la playa del Raset y comienza el dique (esta escollera se terminó de construir en 1984; una gran piedra que sobró se ha dejado en plan monumento y tiene una placa que recuerda aquella colosal obra) es el que la conselleria dará en concesión por 30 años a la empresa que presente la mejor oferta. La puja para hacerse con este negocio comienza en 30.000 euros de canon anual.

Ese espacio se conoce como "Tamarindos". El nombre alude a la vegetación de tarajes (Tamarix africana) de este incipiente sistema dunar que funciona como conexión natural (y paisajística, ya que no hay barreras en altura) entre la playa y el puerto.

El plano en el que se dibuja la zona de la "actividad recreativa" y el cordón dunar de 1.750 metros cuadrados que quedará constreñido entre esta edificación y la carretera / Levante-EMV

Lo que se construirá es todavía una incógnita. Las empresas que opten a esta concesión deberán ahora redactar los proyectos. La conselleria exige que se integren en el paisaje y que "no produzcan pantallas visuales". Este último requisito contrasta con la altura que tendrá el edificio de la discoteca y los restaurantes. El concesionario podrá levantar una planta y la cota máxima será de 9,5 metros. Esa altura, en primera línea de mar (la construcción solo tendrá a sus pies la escollera de piedra), sí crea una barrera. La conselleria asegura que la edificación estará adaptada a la subida del nivel del mar y a los efectos del cambio climático.

Este recodo entre la playa del Raset y el puerto tiene 6.971 metros cuadrados. La "actividad", es decir, la edificación ocupará 5.221 m2. Hay un tope de espacio cerrado, el 30 %. Lo demás será terraza. No se computa el sótano o semisótano.

Los tarajes, arbustos que ya tienen gran porte, ayudan a la consolidación de la duna / A. P. F.

La conselleria defiende que el concesionario tendrá la obligación de proteger los 1.750 metros cuadrados de duna y vegetación que quedarán entre la playa del Raset y la discoteca, el chill out y los restaurantes. El gobierno local (PSPV y Compromís), que ya ayer expresó su total rechazo a que se privatice y se construya en este espacio natural que es una ventana al mar (se divisa un gran trecho del litoral norte de les Marines), tiene claro que ese "requisito clave de regenerar 1.750 m2 de cordón dunar en la zona del Raset" (es la frase textual de la conselleria) no es más que un pretexto para colar la privatización del dominio público.

Pepa Font: "Se le da vida a un punto ahora degradado"

Mientras, Pepa Font, líder del PP en Dénia y la comisionada nombrada por el Consell del puerto dianense, no le ve ninguna pega a la concesión. Al contrario, la apoya con los ojos cerrados. Tanto es así que ha calificado este recodo de Tamarindos como "punto ciego" (ciego, ciego no es: se asoma a un horizonte de mar y playa extraordinario). "Es un punto ciego en la fachada marítima de la ciudad, un lugar sin uso definido, degradado, donde se acumula basura y a menudo se producen actos incívicos que no aportan nada positivo a nuestra imagen como ciudad", ha manifestado Font.

Imagen del puerto de Dénia en los años 80. El recodo entre la playa del Raset y el dique norte es el que ahora se quiere privatizar / Levante-EMV

La popular subraya que lo que se construirá será "un espacio lúdico integrado en el entorno con restaurantes y ocio, siempre bajo criterios medioambientales que respetan el paisaje y el ecosistema existente". También asegura que "no se levantarán grandes estructuras de hormigón". Defiende que la construcción y explotación de este centro de ocio "dotará de vida a un lugar que durante demasiado tiempo ha estado vacío".

El debate es de calado. No hay que obviar, por ejemplo, el impacto urbanístico y paisajístico que tiene construir en un espacio que ahora funciona como transición natural entre la playa y el puerto. Y que el puerto se escore cada vez más hacia el ocio (el de día y el nocturno de discoteca) también incide en el modelo económico de la ciudad y define el perfil de los visitantes.