Colgado del vacío en el Morro de Toix de Calp: espectacular rescate de un escalador de 28 años

Rescate de vértigo. Un escalador de 28 años quedó ayer suspendido del vacío a gran altura en el acantilado del Morro de Toix, en Calp. Estaba ascendiendo por la vía Erikindia. Sobre las 12 horas, el Consorcio de Bomberos de Alicante recibió el aviso de que el escalador había quedado bloqueado. Se le enredaron las cuerdas. No podía subir ni bajar.

Los rescatadores dejan en tierra firme al escalador / Consorcio de Bomberos de Alicante

El grupo de rescate de montaña del Consorcio de Bomberos acudió con el helicóptero Alpha 01. El rescate fue espectacular. El lugar sobrecoge. Hay fotos de pescadores (la tradición de "les pesqueres de cingle") que bajaban por este acantilado colgados con cuerdas.

Sano y salvo

Los rescatadores llevaron a tierra firme al escalador de 28 años. Salió ileso de la peripecia. El rescate terminó a las 14.11 horas.