Una mamá con dos hijos que paga 1.100 euros de alquiler y familias que viven apretujadas en habitaciones: el drama de la vivienda en Xàbia

Todo el pleno discutiendo de vivienda y sin sacar nada en claro. Y fue al final, cuando se abrió el turno de intervenciones del público, cuando sí salió a la luz la realidad del drama de la vivienda en Xàbia. Madres Poderosas, una activa asociación de Xàbia que da voz a las mujeres y a las mamás, reclamó que las nuevas y más que necesarias promociones de vivienda pública tengan los pies en el suelo y se adapten a las verdaderas necesidades de las familias. "Hay que dar prioridad a viviendas de 2 y 3 habitaciones", expuso Glendys Cordero, quien acudió al pleno junto a otras "Madres Poderosas". "Nos preocupa que las viviendas reservadas para alquiler resulten demasiado pequeñas para responder a las necesidades reales de las familias". Esta asociación también teme que las nuevas 66 viviendas que saldrán a la venta en las dos promociones en trámite de adjudicarse (el suelo lo ha cedido el ayuntamiento, la licitación la ha realizado la Generalitat y la constructora es Fama Rehabilitaciones) alcancen precios "que hagan prácticamente imposible que muchas familias puedan acceder a una hipoteca o préstamo". Los precios están topados (2.400 euros el metro cuadrado), pero, aún así, son prohibitivos para muchos jóvenes y familias.

Esta primera promoción en años de vivienda de promoción pública en Xàbia es de 82 pisos con piscina. Dieciséis serán para el ayuntamiento, que los destinará a alquiler social, pero son minipisos de entre 30 y 44 metros cuadrados. Esa tipología no es para familias. Vivirían en estrechas "cajas de zapatos". Madres Poderosas reclamó al ayuntamiento que negocie con la constructora para que se destinen pisos más grandes a alquiler asequible. También ven innecesaria la piscina. "Ese espacio se puede destinar a construir más vivienda de protección social".

La alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, a la que Madres Poderosas agradeció la disposición a trabajar conjuntamente, explicó que está primera promoción de 82 viviendas de promoción pública (las más grandes tienen 68 m2) responde al estudio que ha realizado la Entidad Valenciana d'Habitatge i Sól (depende de la Generalitat). Insistió en que el ayuntamiento está trabajando en otras promociones (de la que siempre se habla es la de un suelo municipal que está junto al parque Montaner, a un paso del centro histórico) que se adaptarán a otros perfiles como el de las familias numerosas.

"Siempre se comenta que el problema de acceso a la vivienda lo tienen los jóvenes, que no pueden emanciparse. Y es así, pero también estamos las familias y, en Xàbia, los alquileres son altísimos y no podemos pagarlos", explicó a Levante-EMV tras el pleno Laura Goberna, integrante también de Madres Poderosas.

Estas mujeres detallaron casos que reflejan la verdadera dimensión del drama de la vivienda en este pueblo costero y turístico en el que el alquiler vacacional, entre otros factores, ha puesto por las nubes los precios del alquiler residencial y de todo el año. Expusieron la situación de una mamá con dos hijos que paga más de 1.100 euros de alquiler al mes. Otro caso dramático es el de una familia con dos hijos que lleva tres años viviendo en una habitación de una casa en la que, en otros cuartos, también habitan más familia. Madres Poderosas le buscó piso en Gata a otra familia que estaba a punto de quedarse en la calle. "Hay muchas familias que trabajan y que no encuentran un piso en el que vivir o que tienen que dejarlo porque les suben el alquiler. No son casos aislados", subrayó Laura Goberna.

El drama de la vivienda está en la calle. Es una urgencia.

Regular el alquiler turístico

El pleno aprobó ayer prorrogar seis meses más la suspensión de licencias para nuevos alquileres turísticos en las fincas del centro urbano, el Puerto y el Arenal. La suspensión cumple ahora un año y el ayuntamiento sacará a exposición pública el estudio que ha realizado la Universidad de Alicante sobre el impacto del alquiler vacacional y la necesidad de tomar medidas para regularlo (la universidad ha detectado que el núcleo del Puerto está saturado). El PSPV le recriminó al gobierno local (PP, CpJ y Vox) que, tras un año y ante la obligación de presentar una propuesta, no haya sido capaz de perfilar y concretar una solución propia a partir del estudio de los expertos de la Universidad de Alicante. Mientras, el concejal de Vivienda, Juanlu Cardona, del PP, destacó que la moratoria ha influido en que el número de viviendas de alquiler turístico se reduzca en 1.840 (se ha pasado de 6.161 viviendas de alquiler vacacional en agosto de 2024 a 4.321). La nueva suspensión de licencias para alquileres turísticos deja ya fuera los chalés y adosados de la Xàbia diseminada.