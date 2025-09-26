Mapa de la prostitución en la Marina Alta: la N-332, el eje del sexo

La carretera nacional N-332, a su paso por la Marina Alta, se ha convertido en el principal escenario de la prostitución en la comarca. Así lo revela el estudio “Consum de prostitució i masculinitats a la Marina Alta”, impulsado por la Xarxa Comarcal d’Igualtat y desarrollado por La Dula Coop.V, que analiza el fenómeno desde una perspectiva inédita: la de los clientes.

La ruta del sexo en la Marina Alta

Según la investigación, la Marina Alta es una de las comarcas de la Comunidad Valenciana con mayor concentración de espacios vinculados a la prostitución. El tramo entre El Verger y Oliva concentra numerosos puntos de ejercicio en carretera, donde se dan situaciones de gran precariedad y vulnerabilidad.

Además, la N-332 alberga una cadena de clubes de alterne, algunos con gran notoriedad en el imaginario colectivo, que durante años han funcionado como espacios de ocio masculino grupal.

De los clubs a los pisos y a internet

El estudio señala una transición en el consumo: de la prostitución visible en carretera y clubes a fórmulas más discretas en pisos y chalets de municipios grandes como Dénia, Xàbia o Calp. A ello se suma la expansión de internet, con webs de anuncios y foros de clientes que no solo difunden servicios, sino que también refuerzan una cultura masculina que legitima y normaliza el consumo.

El mapa de la prostitución en la Marina Alta / https://lliuresdeviolencia.com/

Un fenómeno colectivo más que individual

Aunque algunos hombres recurren a la prostitución en solitario, buena parte de este consumo se da en clave grupal y homosocial. Se vincula con la fiesta (despedidas de soltero, quintas, agrupaciones festivas), el ámbito laboral (celebraciones de empresa, acuerdos comerciales) y el deportivo (peñas de fútbol, jornadas de caza). En estos contextos, el consumo se convierte en un ritual de sociabilidad masculina y una forma de exhibir virilidad.

Entre la fanfarronería y el silencio

El estudio constata una doble dinámica: por un lado, la fanfarronería entre hombres, que comparten relatos para reforzar su masculinidad; por otro, un pacto de silencio que evita visibilizar públicamente el fenómeno. Los "foros de puteros" operan como espacios de complicidad, donde los clientes narran experiencias, recomiendan locales y legitiman entre iguales estas prácticas, pese al creciente rechazo social impulsado por el feminismo.

Desmontar la masculinidad patriarcal

La investigación insiste en que, para combatir la prostitución, no basta con intervenir en la situación de las mujeres que ejercen, sino que es clave trabajar con los hombres que consumen. Se trata de cuestionar los mandatos patriarcales que sostienen la demanda: la misoginia, la heterosexualidad normativa y la sociabilidad masculina entendida como validación grupal.

La Xarxa Comarcal d’Igualtat subraya que este estudio es una herramienta para avanzar hacia políticas públicas locales que contribuyan a la erradicación del consumo de prostitución y a la transformación de las masculinidades en la Marina Alta.