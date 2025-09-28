Los bomberos controlan esta madrugada un incendio forestal en Calp
El fuego en la partida Garduix, cerca de dos zonas residenciales, moviliza a 26 efectivos y 10 vehículos del Consorcio Provincial
El incendio forestal declarado la noche del sábado en la partida Garduix de Calp quedó controlado a las 2:42 horas de este domingo, según informó el Puesto de Mando Avanzado que se desplazó hasta el lugar. El fuego se propagó con rapidez por el viento, aunque no llegó a provocar heridos ni evacuaciones pese a producirse en una zona con urbanizaciones cercanas.
El aviso se recibió a las 22:32 horas del sábado y, al declararse ya de noche, no fue posible la intervención de medios aéreos. El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante desplegó un dispositivo de 26 efectivos y 10 vehículos, con dotaciones de los parques de Dénia, Benissa y Benidorm, además de brigadas forestales de Alcalá de la Jovada y Xixona. El Centro de Coordinación de Emergencias activó el nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial.
Relevo
Tras el control de las llamas, en la mañana de este domingo permanecen en la zona 17 profesionales hasta que se confirme la completa extinción del fuego. El operativo se apoya en dos bombas forestales pesadas, una unidad de transporte de personal y la brigada forestal de Benissa, que ha relevado a las inicialmente desplazadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
- Mapa de la prostitución en la Marina Alta: la N-332, el eje del sexo pagado
- La Guardia Civil sanciona a varias embarcaciones por fondear sobre zonas de posidonia en Jávea
- Colgado del vacío en el Morro de Toix de Calp: espectacular rescate de un escalador de 28 años
- Ibi estalla en fiesta y pólvora
- El segundo premio de la Lotería ilusiona en Dénia
- Un municipio de Alicante convierte un simple paso de peatones en un símbolo de orgullo
- Lady Elizabeth School: Preparando a los líderes del futuro en la Marina Alta