Los bomberos controlan esta madrugada un incendio forestal en Calp

El incendio forestal declarado la noche del sábado en la partida Garduix de Calp quedó controlado a las 2:42 horas de este domingo, según informó el Puesto de Mando Avanzado que se desplazó hasta el lugar. El fuego se propagó con rapidez por el viento, aunque no llegó a provocar heridos ni evacuaciones pese a producirse en una zona con urbanizaciones cercanas.

El aviso se recibió a las 22:32 horas del sábado y, al declararse ya de noche, no fue posible la intervención de medios aéreos. El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante desplegó un dispositivo de 26 efectivos y 10 vehículos, con dotaciones de los parques de Dénia, Benissa y Benidorm, además de brigadas forestales de Alcalá de la Jovada y Xixona. El Centro de Coordinación de Emergencias activó el nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial.

Relevo

Tras el control de las llamas, en la mañana de este domingo permanecen en la zona 17 profesionales hasta que se confirme la completa extinción del fuego. El operativo se apoya en dos bombas forestales pesadas, una unidad de transporte de personal y la brigada forestal de Benissa, que ha relevado a las inicialmente desplazadas.