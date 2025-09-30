Compromís denuncia las inundaciones en el Hospital de Dénia por falta de inversiones de la Generalitat

Las intensas lluvias de este pasado lunes inundaron parte de los boxes de la UCI del Hospital de Dénia y afectaron a la entrada en Urgencias. Todo ello por problemas “estructurales” que padece el centro debido al “abandono” ejercido por el Gobierno popular de la Generalitat, según denunció el diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, Carles Esteve.

El Departamento de Salud de la Marina Alta emitió una nota de respuesta asegurando que la reparación de la cubierta de uno de los boxes de la UCI, causado por infiltraciones, ya está adjudicada y que las obras comenzarán en el transcurso del mes de octubre.

Zona anegada

Mientras, el diputado de Compromís y portavoz del partido en Sanidad, objetó que las ambulancias que llegaban a Consultas Externas durante esa jornada fueron incapaces de dejar allí a los pacientes a causa de que la zona estaba anegada.

Sin embargo, el departamento sanitario dependiente de la Conselleria ha querido normalizar la situación informando que se procedió a desviar el tráfico mientras se achicaba el agua con bombas. Y que se estableció un orden mediante el que los vehículos autorizados realizaron la entrada por el hall principal del hospital, “garantizando en todo momento la adecuada atención y la seguridad de los pacientes y de los profesionales”, indica la nota de prensa.

No obstante para el grupo parlamentario este suceso tiene origen en los problemas estructurales del hospital que no se han afrontado desde que el PP está en el gobierno autonómico. Según Carles Esteve, todo ello es un reflejo del abandono del PP, que “no ha hecho ninguna reforma para solucionar los graves problemas estructurales del hospital después de que en febrero de 2024 culminara el proceso de reversión a la gestión pública iniciado por el Consell del Botànic".

El Gobierno de Mazón ha perdonado más de 50 millones de euros a Ribera Salud Carles Esteve — Diputado de Compromís

El diputado va más allá en su denuncia al explicar que Ribera Salud, concesionaria del centro hospitalario durante 15 años, dejó abandonado el hospital durante año y medio cuando se enteró de que ya no iba a seguir de gestor privado.

A ello se suma el hecho de que la Generalitat solo ha exigido a Ribera Salud, una deuda de 56 millones de euros por las liquidaciones, hasta el 2022, “una cifra muy inferior a los 107 millones calculados por el Botànic hasta el 2020", ha apuntado la coalición.

Según Esteve, esto implica que el gobierno de Mazón “ha perdonado más de 50 millones de euros a Ribera Salud”, y con ello favorece a una empresa que ha dejado el hospital en un “estado lamentable".

Compromís solicita la reforma urgente del centro y denuncia que “el PP continúa sin mover un dedo para resolver los problemas que afectan a miles de pacientes de la comarca de la Marina Alta" concluyó Esteve.