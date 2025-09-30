¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?

La agencia utiliza todo el arsenal para engatusar a posibles compradores: "Fantástica oportunidad", "enorme potencial", "fachada extraordinariamente interesante", "una joya que rara vez se podrá adquirir en Moraira". El mercado inmobiliario empieza a lanzar señales un punto desconcertantes. Resulta del todo insólito que en un núcleo turístico ya completado, en el que no se pueden levantar más fincas, se venda un edificio entero. Está en el cogollo de Moraira, a un paso del club náutico. En su fachada hay colgados carteles de "se vende edificio completo". El precio es de 2.290.000 euros. Se detalla la superficie: 1.390 metros cuadrados.

Llama muchísimo la atención que en la próspera Moraira, el Montecarlo de la Marina Alta, donde el metro cuadrado es el más caro de toda la Comunitat Valenciana (supera los 4.000 euros de media), se venda un edificio entero, de la planta baja al cuarto piso y a unas azoteas que la agencia ya anticipa que se pueden convertir en un bar panorámico. La finca se construyó en 1987. Se asoma de refilón al mar. Se atisba el Cap d'Or.

Los posibles usos

La agencia apunta que el edificio tiene 7 apartamentos de entre 110 y 120 metros cuadrados. Y deja claro que el inversor que compre la finca puede sacarle partido de tres formas: vender los pisos y locales comerciales en unidades independientes, transformar el edificio en hotel o sacar provecho a los apartamentos al destinarlos al alquiler turístico. Quizá esté último uso, el de alquiler vacacional, es el que ahora está más en auge en la Marina Alta.

Los otros municipios turísticos de la Marina Alta se están ensanchando. En Dénia, ha surgido en pocos años el nuevo barrio de la zona de Sorts de la Mar y el Camí de Sant Joan (más de mil nuevas viviendas). En Xàbia se levantan fincas en la tercera línea de la playa del Arenal. Mientras, en Calp, las torres cogen altura (hasta 16 plantas) junto al humedal de les Salines. Moraira es otra cosa. No tiene suelo para levantar más fincas. Chalés de lujo sí se edifican aquí y allá. Pero lo que es el meollo urbano está completo. Tener un apartamento en Moraira es un privilegio, un lujo. Es el sueño de muchos jubilados europeos. Que se venda una finca entera resulta, como poco, sorprendente.