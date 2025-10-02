AR Hotels & Resorts, excelencia hotelera y alta gastronomía, de la mano

En AR Hotels & Resorts siempre han entendido la hospitalidad como mucho más que una estancia en un hotel. Esta visión les ha convertido en una de las cadenas de referencia en Calp y la Costa Blanca, y hoy siguen evolucionando con un ambicioso plan de transformación que marca una nueva etapa en su historia.

Pioneros desde sus inicios

Su historia está estrechamente ligada a Calp. Fueron pioneros en apostar por este destino cuando apenas comenzaba a abrirse al turismo internacional, contribuyendo a consolidarlo como uno de los enclaves más atractivos de la Costa Blanca. Con el paso de los años, han acompañado el crecimiento de la ciudad con proyectos innovadores que han atraído a un viajero cada vez más exigente.

Hoy siguen demostrando ese espíritu pionero con un plan de transformación único. La reforma integral del AR Diamante Beach ha supuesto un hito para la cadena: un hotel, con nuevas habitaciones, espacios más luminosos y abiertos, un diseño sofisticado y un concepto experiencial que eleva la propuesta vacacional a un nivel superior.

A este proyecto se suman la inminente reforma del emblemático AR Roca Esmeralda y la profunda transformación de TheCookBook Hotel, que evolucionará para convertirse en una experiencia de lujo, reforzando así su vocación de unir hospitalidad y alta gastronomía bajo estándares internacionales de excelencia. Paralelamente, han iniciado una estrategia de expansión fuera de Calp con proyectos en Finestrat (Nature Suites), ampliando horizontes sin perder la esencia mediterránea que los define.

AR Diamante Beach. / Germán Cabo

Pioneros en gastronomía

Si algo distingue a AR Hotels & Resorts es su firme convicción de que la gastronomía es parte esencial de la experiencia hotelera. «No concebimos el hotel solo como un lugar donde dormir, sino como un espacio donde el viaje se saborea y se disfruta en cada comida», destacan desde el grupo.

Fueron pioneros en situar a Calp en el mapa gastronómico internacional, al obtener en 2017 la primera estrella Michelin de la ciudad con Audrey’s by Rafa Soler. Un logro que no solo marcó un antes y un después para la cadena, sino también para todo el destino.

Poco después, el chef José Manuel Miguel reforzó su posición con Beat (1 estrella Michelin, 2 Soles Repsol), un templo gastronómico que combina técnica y sensibilidad. Su visión cercana y emocional se trasladó también a Komfort (Bib Gourmand), donde los sabores de siempre se reinterpretan en clave actual, y a Mare (1 Solete Repsol), que celebra la frescura del producto mediterráneo.

Fueron pioneros en situar a Calp en el mapa gastronómico internacional. / INFORMACIÓN

En 2025 volvieron a demostrar ese carácter pionero con la apertura de Amas, del chef Diego Laso, que supone un nuevo hito en Calp: la llegada de un concepto de inspiración japonesa liderado por un chef formado en el país. Con más de 20 años de trayectoria, Laso ha desarrollado una cocina instintiva y sin artificios, valiente y directa, que combina la precisión nipona con la sensibilidad mediterránea. «Amas es un ejemplo perfecto de nuestra filosofía: innovar, arriesgar y ofrecer propuestas únicas que enriquecen la identidad gastronómica de Calp», señalan.

Gracias a esta apuesta, AR Hotels & Resorts se ha consolidado como la única cadena hotelera de la Costa Blanca con dos estrellas Michelin y varios reconocimientos Repsol, integrando la alta gastronomía como parte esencial de su propuesta vacacional.

AR Diamante Beach

La reciente reforma del AR Diamante Beach ejemplifica cómo entienden la hotelería: cada espacio tiene un propósito y está concebido para ofrecer algo más que comodidad. Como la zona Panoramic Pool Terrace, donde los atardeceres se convierten en espectáculo, con una piscina infinity y habitaciones con acceso exclusivo. La misma filosofía impregna sus programas de entretenimiento, bienestar y deporte, con propuestas que abarcan desde música en vivo hasta experiencias wellness, siempre alineadas con una hospitalidad más auténtica, humana y memorable.

La reciente reforma del AR Diamante Beach ejemplifica cómo entienden la hotelería: cada espacio tiene un propósito y está concebido para ofrecer algo más que comodidad. / Germán Cabo

Hospitalidad honesta que cuida la excelencia

En AR Hotels & Resorts creen en una hospitalidad honesta, que cuida tanto la excelencia del servicio como la conexión emocional con el huésped. Su visión no es solo atraer visitantes, sino crear recuerdos que perduren. Por eso, la gastronomía no es un añadido: es un pilar de su identidad. Cada restaurante, cada propuesta culinaria, cada maridaje está pensado para contar una historia y sumar valor a la estancia.

En definitiva, AR Hotels & Resorts combina la tradición hospitalaria mediterránea con una clara apuesta por la innovación y la alta cocina. Su compromiso es seguir evolucionando, ampliando horizontes y manteniendo siempre la misma filosofía: ser pioneros en ofrecer experiencias extraordinarias en cada detalle.

Hoy se puede decir que son una cadena que ha sabido evolucionar sin perder su esencia. Que ha colocado a Calp en el mapa gastronómico y turístico internacional siendo pioneros en su desarrollo. Y que mira al futuro con la certeza de que la excelencia hotelera y la alta gastronomía no son dos caminos distintos, sino una única forma de entender la hospitalidad.

En AR Hotels & Resorts trabajan cada día con un objetivo claro: que cada huésped descubra que alojarse con ellos es mucho más que unas vacaciones. Es vivir un destino dentro de un destino.