Bienestar, música y mar: así se vive Calp desde ESTIMAR

Las fiestas llenan de alegría las calles de Calp: desfiles, música, reencuentros y ese ambiente mediterráneo que hace que todo se viva de forma especial. Pero la esencia de Calp no se queda solo en sus calles. También se siente frente al mar, en esos rincones donde el tiempo parece ir más despacio y donde la gente del propio pueblo se da cita para disfrutar, relajarse o simplemente compartir con los que de verdad importan.

Frente a la playa del Arenal-Bol, SOLYMAR Gran Hotel y ESTIMAR Calpe Suitopía forman parte del paisaje y de la vida de la ciudad. Dos hoteles que no solo reciben visitantes, sino que también abren sus puertas a los vecinos, ofreciendo espacios para disfrutar de la gastronomía, la música o el bienestar con el Mediterráneo de fondo.

SOLYMAR Gran Hotel: esencia del Mediterráneo

Quien vive en Calp sabe que el mar tiene un color distinto visto desde el paseo. Y justo ahí, en primera línea, se encuentra SOLYMAR Gran Hotel, un lugar que combina elegancia, cercanía y ese ambiente que invita a quedarse.

El Spa Edén es una de las joyas más conocidas del hotel: más de 800 m² dedicados al relax, con circuito termal, piscina climatizada, sauna y tratamientos pensados para desconectar: Bienvenidos a ese lugar donde no ocurre absolutamente nada. Un espacio donde disfrutar del bienestar sin salir de la ciudad.

La gastronomía también forma parte de su identidad. En Abiss Restaurante, la cocina mediterránea se reinventa con productos de temporada y el protagonismo absoluto del mar. Se apuesta por una cocina honesta, de producto y sabor, con una de las vistas más impresionantes del Peñón de Ifach. Es el lugar perfecto para una cena especial o una celebración con amigos.

Durante el día, la terraza de Dorée Gin & Sea es punto de encuentro habitual. Ya sea para tomar algo frente al mar o disfrutar de su ambiente relajado, combina una localización idílica con una carta de cócteles y propuestas gastronómicas ligeras. Es también el lugar donde muchas parejas eligen darse el «sí, quiero», con el Peñón de Ifach como testigo y el Mediterráneo de fondo. Abierto los fines de semana: viernes y sábados de 15:00h a 01:00h y domingos de 15:00h a 00:00h, con música en directo los sábados a partir de las 21:30h.

El Sky Bar de ESTIMAR Calpe Suitopía ofrece una panorámica espectacular del Peñón de Ifach. / INFORMACIÓN

Y cuando cae la noche, el 360º se convierte en uno de los rincones más animados del hotel. En el lobby, las noches se viven con ritmo: entre semana y los domingos hay actuaciones tributo a las 21:30h, y los fines de semana el ambiente sube de nivel con DJ a partir de las 18:00h y música en directo los viernes y sábados desde las 22:30h. Con ambiente local y vistas al mar, es el lugar perfecto para cerrar el día con una copa y buena compañía.

Cada espacio del hotel tiene su propio ritmo, pero todos comparten la misma esencia: la de disfrutar del Mediterráneo con los cinco sentidos.

ESTIMAR Calpe Suitopia: donde el cielo es el límite

ESTIMAR Calpe Suitopía ofrece una visión distinta del bienestar y la vida en Calp. Su arquitectura moderna y su ambiente luminoso lo han convertido en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

En el corazón del hotel se encuentra el Thalassian Spa, un lugar diseñado para el descanso y el autocuidado, donde adultos y niños son bienvenidos. Utilizando agua marina, combina diferentes zonas de hidroterapia, sauna, duchas sensoriales y tratamientos que renuevan cuerpo y mente. Es una experiencia que muchos vecinos ya disfrutan como un plan diferente entre semana o un regalo para desconectar del ritmo diario.

Pero si hay un rincón que se ha ganado un lugar especial entre locales y visitantes, ese es el Sky Bar. Situado en la planta 29, ofrece una panorámica espectacular de toda la bahía y del Peñón de Ifach. Durante la tarde es perfecto para tomar algo con vistas, y por la noche se convierte en un espacio mágico, con música en vivo y un ambiente cálido. Los viernes y sábados, el ritmo comienza con saxo en directo a las 19:00h y continúa con DJ a las 22:00h. Los domingos, la música vuelve a ser protagonista con sesión de DJ a partir de las 18:00h, mientras el cielo regala atardeceres espectaculares.

Un mar de planes sin salir de Calp

Tanto SOLYMAR Gran Hotel como ESTIMAR Calpe Suitopía representan esa forma de entender la vida que caracteriza a Calp: alegre, cercana y profundamente mediterránea. Lugares donde no hace falta alojarse para disfrutar, donde los vecinos también encuentran su rincón favorito para desconectar o brindar por cualquier ocasión.

Durante las fiestas o en cualquier época del año, sus terrazas, restaurantes y espacios de bienestar son parte de la vida cotidiana del pueblo. Porque Calp no solo se celebra en sus calles; también se celebra frente al mar.

Más información:

SOLYMAR Gran Hotel: C/ Benidorm, 3, teléfono: 965 83 95 15

ESTIMAR Calpe Suitopía: Av. Europa, 2, teléfono: 865 75 11 11