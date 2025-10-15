«El verdadero lujo está en compartir lo que amamos: la cultura»

En una provincia que respira Mediterráneo y arte, la historia de Gabriela destaca como la de una mujer que ha sabido convertir la sensibilidad en empresa y la cultura en forma de vida. Desde Calpe, lidera Capri Century, un concepto que une tres espacios de excelencia: Capri Restaurant, Capri Sushi Atelier y Flowers by Capri. Cada uno refleja una faceta distinta de su pensamiento estético, pero todos comparten una misma raíz: la búsqueda de la belleza con sentido, la armonía entre razón y emoción.

Gabriela, ¿cómo nació la idea de Capri Century?

Capri Century nació de un deseo profundo de crear algo coherente entre lo que pienso, siento y hago. No quería abrir negocios; quería construir experiencias. En Capri Restaurant, situado en primera línea de playa, el Mediterráneo se convierte en sabor y contemplación. Es un lugar donde se disfruta del mejor marisco fresco y de las piezas más exclusivas de cigala, gamba roja y bogavante azul, acompañadas por una atmósfera luminosa y elegante frente al azul intenso del mar. Por otro lado, en Capri Sushi Atelier, la precisión japonesa se une al arte del silencio y la pureza.

Y en Flowers by Capri, la naturaleza se transforma en arte. Cada flor tiene un propósito, cada composición una historia. Es un espacio donde el diseño floral se vive como una forma de poesía contemporánea. Además, Flowers by Capri ofrece creaciones personalizadas para bodas, eventos exclusivos y colaboraciones con marcas de prestigio, convirtiéndose en un referente de elegancia y sensibilidad en la Comunidad Valenciana. Son tres lenguajes que se responden entre sí, como un tríptico de una misma historia.

¿Qué papel ha tenido tu formación académica en tu camino?

Mi formación ha sido el corazón de todo. El paso por Harvard University, en el programa Economics for Managers, transformó mi visión de la gestión y del valor. Me enseñó que dirigir es también un acto de ética, de equilibrio y de respeto.

Soy licenciada en Filosofía y Periodismo, estudios que me dieron una mirada crítica y sensible sobre la sociedad. En ESADE, cursé Marketing de Lujo, donde comprendí que el verdadero lujo nace de la coherencia.

Mi formación en McQueens London me permitió traducir la emoción en arte floral.

Y actualmente me encuentro cursando programas en la École Ducasse, la prestigiosa escuela del chef Alain Ducasse, para profundizar en el arte de la hospitalidad y la excelencia gastronómica.

Cada aprendizaje ha moldeado mi manera de pensar: analizo como economista, reflexiono como filósofa y creo como artista.

Tus espacios transmiten una armonía muy particular. ¿De dónde nace esa sensibilidad?

De la cultura. La cultura es mi raíz y mi brújula. Me inspiran la literatura, la música clásica, la arquitectura y la estética japonesa. En Capri, cada detalle —una flor, una textura, una luz— está pensado para dialogar con la emoción del visitante. La belleza, cuando es auténtica, no impone. Acompaña.

¿Qué representa el lujo para ti en este siglo XXI?

El lujo no es ostentación, es conciencia. Es la elegancia interior, la serenidad de lo verdadero.

Para mí, el lujo está en el tiempo bien vivido, en los gestos lentos y en la coherencia entre lo que se ofrece y lo que se siente. Es cultura y respeto, una manera de habitar el mundo con alma.

¿Y qué sueñas para el futuro de Capri Century?

Sueño con seguir creando belleza con sentido. Capri Century no es solo un conjunto de espacios, sino una mirada al mundo. Quiero que siga siendo un puente entre la cultura, la sensibilidad y la hospitalidad mediterránea. Que cada persona que cruce nuestras puertas sienta que ha tocado algo verdadero, algo que permanece.

Capri Century participa activamente en las fiestas de Moros y Cristianos de Calp. ¿Cómo se refleja ese espíritu mediterráneo y festivo en vuestros espacios durante estos días tan especiales?

En Capri Century vivimos las fiestas de Moros y Cristianos con auténtico orgullo, porque forman parte de la identidad de Calp y de nuestra propia esencia. En Capri Restaurant, frente al mar, rendimos homenaje al Mediterráneo a través de sus sabores más puros acompañados de una cuidada selección de vinos y champagnes. En Capri Sushi Atelier, la precisión japonesa se funde con la calma del mar, creando una experiencia única. Y desde Flowers by Capri, ponemos nuestro toque en la decoración y embellecimiento de eventos y celebraciones durante las fiestas. Para nosotros, el verdadero lujo está en compartir lo que amamos: la cultura, la hospitalidad y la emoción que solo el Mediterráneo sabe transmitir.

