La Unidad del Dolor del Hospital de Dénia atiende cada año una media de 1.300 pacientes. Las patologías que trata son las derivadas de las cirugías, el dolor neuropático y dolor asociado a enfermedades degenerativas. Las más frecuentes son las musculoesqueléticas, como la artrosis, la lumbalgia, la cervicalgia y las tendinopatías. También se incluyen las cefaleas, las neuralgias y el dolor oncológico.

Con motivo del Día Mundial del Dolor, que se celebra el próximo 17 de octubre, el Departamento de Salud de Dénia reafirma su compromiso con el tratamiento del dolor crónico, mediante la mejora continua de sus servicios y la incorporación de nuevas técnicas.

La Unidad del Dolor del Hospital de Dénia, coordinada por Antonio Martínez Mortera, realiza un abordaje multidisciplinar e integral del paciente, en colaboración con otros servicios médicos. Los tratamientos disponibles incluyen opciones farmacológicas y técnicas intervencionistas.

Antonio Martínez Mortera, coordinador de la Unidad del Dolor del Hospital de Dénia / Conselleria de Sanitat

Las técnicas intervencionistas abarcan infiltraciones, bloqueos nerviosos, radiofrecuencia, neuroestimulación, epiduroscopia, plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, ozonoterapia y fisioterapia invasiva. Estas intervenciones se realizan en régimen ambulatorio o en quirófano.

La derivación a la unidad se realiza desde Atención Primaria o desde otras especialidades del hospital. El circuito asistencial incluye una primera valoración clínica, pruebas diagnósticas si son necesarias, y la elaboración de un plan terapéutico individualizado.

Los criterios de inclusión contemplan pacientes con dolor crónico de más de seis meses de evolución, que no han respondido a tratamientos convencionales. El objetivo es reducir la intensidad del dolor, mejorar la funcionalidad y evitar la cronificación.

Datos de la Organización Mundial de la Salud

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco personas en el mundo sufre dolor crónico de moderado a grave, mientras que una de cada tres ve limitada su funcionalidad diaria. El dolor crónico se considera una enfermedad en sí misma, con implicaciones físicas, emocionales y sociales.

En España, el dolor crónico afecta al 25,9% de la población adulta, lo que equivale a más de nueve millones de personas. En la Comunidad Valenciana, los datos del Barómetro del Dolor Crónico reflejan una prevalencia similar, con especial incidencia en personas mayores de 65 años.

Para Antonio Martínez Mortera el alivio del dolor no es solo una cuestión médica, sino también un derecho universal, recogido desde el año 2000 por la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “El objetivo de la celebración del día mundial es visibilizar el impacto del dolor crónico en la calidad de vida de millones de personas y promover el acceso a tratamientos eficaces”, ha finalizado.