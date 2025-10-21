Fallece el sacerdote Vicente Berenguer Llopis, misionero durante 50 años en Mozambique

El misionero Vicente Berenguer Llopis, de 88 años, recibió el pasado año la Orden del Mérito Civil de manos del rey Felipe VI. Esta distinción reconocía la labor del sacerdote a lo largo de sus más de 50 años en misiones en Mozambique. En Teulada, su lugar natal tampoco le faltaron los reconocimientos que le honraron con la creación de la “Associació Premi Vicent Berenguer a l´Educació”, a la vez que fue nombrado Hijo Predilecto.

Educación y pobreza

Estos premios le distinguían por la labor efectuada en sus 50 años de misiones en los que la educación tuvo un sentido primordial y básico para él como medio para erradicar la pobreza.

A lo largo de su estancia en Maputo, se concentró en proyectos de escolarización de niños, un total de 60.000 en su larga vida docente. Por ello obtuvo otro agradecimiento en el año 2017 cuando fue nombrado Hijo Predilecto de la Ciudad de Valencia.

Funeral en Santa Catalina

El obispo auxiliar de Valencia, Arturo Javier García, que estuvo al frente de la Delegación de Misiones del Arzobispado de Valencia asegura que Vicente Berenguer “fue un gran hombre, que quería hacer feliz a la gente, hacer reír, alegrar al prójimo, un hombre profundamente evangélico que ha llevado el Evangelio a muchísima gente, por lo que ha recibido reconocimientos tanto en Mozambique como en España, por esa gran labor”.

La misa exequial por su eterno descanso tendrá lugar este miércoles, 22 de octubre, a las 17:00 horas en la Iglesia Parroquial de Santa Catalina de Teulada, su lugar natal.

La eucaristía exequial por su eterno descanso será presidida por el obispo auxiliar de Valencia monseñor Arturo Javier García, en representación del Arzobispo, que se encontrará en Roma. Tras la celebración, será inhumado en el Cementerio de Teulada.