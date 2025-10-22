Dos nuevos resorts de lujo en Benissa redefinen la exclusividad en la Costa Blanca Norte

Dos nuevos desarrollos inmobiliarios de alto nivel avanzan con paso firme en la Marina Alta: Patmore Resort & Residence y Cala Natura Mediterranean Boutique Resort, dos complejos resort de lujo que apuestan por integrar naturaleza, diseño y bienestar, configurando una oferta única en el mercado hotelero y residencial del litoral mediterráneo.

Ambos proyectos están promovidos por Alicante Global Group y TQ Invest Pro, dos compañías que refuerzan así su alianza estratégica para transformar y elevar la experiencia hotelera y residencial en la provincia de Alicante.

Ubicados en entornos privilegiados de Benissa, ambos resorts comparten una misma filosofía: arquitectura mediterránea contemporánea al servicio del paisaje, respeto por el entorno y una apuesta clara por el bienestar.

Con una cuidada oferta que suma 165 luxury suites de entre 80 y 150 m2 y diez villas de gran lujo en Patmore, dotadas de servicios exclusivos, los proyectos están concebidos como espacios donde prima la calidad y la conexión con la naturaleza y el entorno, con todas las comodidades de un resort.

Una visión compartida para la transformación de la Costa Blanca Norte

Tanto Patmore Resort & Residence, un complejo resort cinco estrellas gran lujo como Cala Natura Mediterranean Boutique Resort, un complejo resort cinco estrellas lujo lifestyle, representan una evolución del concepto hotelero tradicional. Inspirados en la idea de resort, los complejos incorporan zonas comunes pensadas para el disfrute del entorno: piscinas panorámicas, senderos naturales, espacios wellness longevity y gastronómicos internacionales que ofrecen todo un mundo de experiencias. Todo ello integrado en un entorno que prioriza la privacidad, la calidad y el equilibrio con el paisaje.

Estos ambiciosos proyectos, que supondrá una inversión superior a los 136 millones de euros, no solo marcará un nuevo estándar en el sector hotelero y residencial de lujo, sino que tendrá un fuerte impacto positivo en la economía local.

Los complejos incorporan zonas comunes pensadas para el disfrute del entorno. / INFORMACIÓN

La ejecución de ambos resorts, cuya construcción comenzará a principios de 2026, generaráun importante número de puestos de trabajo directos e indirectos, tanto durante la fase de ejecución de obra como una vez en funcionamiento. La operación de los complejos implicará la contratación de personal en ámbitos como hostelería, restauración, servicios turísticos, wellness y bien estar , reforzando el tejido económico y empresarial de la zona.

Alicante Global Group: Liderazgo con visión territorial

La firma promotora Alicante Global Group, con sede en la capital alicantina, consolida con estos proyectos su papel como actor clave en el desarrollo de calidad en proyectos turísticos residenciales en la provincia de alicante.

Alicante Global Group apuesta por una visión estratégica del territorio, impulsando proyectos que van más allá de lo inmobiliario para aportar valor añadido a las comunidades en las que se integran.

TQ Invest Pro: Excelencia y rentabilidad sostenible

Por su parte, TQ Invest Pro aporta su experiencia en gestión integral de financiación y participación en proyectos inmobiliarios. Con un enfoque basado en la rentabilidad sostenible y el diseño eficiente. La empresa ha desarrollado más de 30 proyectos a nivel nacional, destacando por su especialización en inmuebles singulares y de alta calidad.

Proyectos que suman al futuro de Alicante

En un momento en el que la provincia de Alicante busca consolidarse como un referente internacional para el turismo hotelero y residencial y la inversión inmobiliaria de alto nivel, iniciativas como Patmore Resort & Residence y Cala Natura Mediterranean Boutique Resort, consolidan ese liderazgo y lo elevan a una escala internacional. No solo por su dimensión económica, sino por el mensaje que transmiten: es posible desarrollar proyectos ambiciosos, respetuosos y con valor añadido para el territorio.

Alicante Global Group y TQ Invest Pro apuestan así por un modelo de crecimiento alineado con la sostenibilidad, la calidad arquitectónica y la internacionalización del producto inmobiliario alicantino.

Benissa, con su paisaje abrupto, sus calas y su cercanía a otros pueblos especiales como Xàbia, Moraira, Calp o Altea, se convierte en el escenario ideal para una nueva forma de habitar la costa basada en la calidad y el bienestar en entornos especiales y respetuosos con el medio ambiente.

Lejos de los clichés de la costa mediterránea, los proyectos liderados por Alicante Global Group y TQ Invest Pro ofrecen una nueva narrativa para la provincia: la de un destino sofisticado, conectado con el paisaje, que ofrece gran calidad, desarrollo económico y diseño de vanguardia.