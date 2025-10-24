Las cámaras de videovigilancia de Calp esclarecen un accidente con la fuga de tres vehículos implicados

Sólo a un mes de su puesta en funcionamiento, las cámaras de videovigilancia del Ayuntamiento de Calp han clarificado los hechos relativos a tres accidentes cuyas versiones eran diferentes. La objetividad de las grabaciones ha aclarado los sucesos aportando la información oportuna sobre los accidentes. Uno de ellos se refería a un suceso de tráfico que siguió con una fuga de los tres vehículos implicados en el mismo.

El control de las cámaras también ha dilucidado otros dos percances, uno de ellos relativo a una colisión con fuga entre una furgoneta y un camión. Otro de los registros en vídeo ha sido el de un patinete cuyo conductor resultó herido.

Un mes en marcha

Las videocámaras tan sólo llevan un mes de funcionamiento y consisten en una red de 16 instaladas en las cinco principales vías del municipio.

Toda la información de las imágenes llega al centro de control de tráfico instalado en las dependencias de la Policía Local. El control y visionado de las cámaras corresponde a la Policía Local desde sus dependencias y para ello se ha asignado un agente a esta labor para lo que ha recibido la formación adecuada.

Más cámaras

La intención de las Concejalias de Seguridad Ciudadana e Informática es la de continuar con este proceso mediante la ejecución de una segunda fase en la que se ampliará la red de videovigilancia por otras zonas del municipio.

El objetivo es reforzar la seguridad de Calp, monitorizar el tráfico y obtener herramientas de gestión de datos que analicen los niveles de afluencia de tráfico y transeúntes. Por ello ya se ha asignado una partida de 100.000 euros para llevar a cabo la segunda fase de este proyecto.