El Ayuntamiento de Gandia "expulsa" al Safor CF del Guillermo Olagüe tras una nueva tangana

El Ayuntamiento de Gandia ha decidido "cortar el privilegio que tenía el Safor CF de utilizar para entrenar y jugar sus partidos de fútbol regional en el Guillermo Olagüe" a raíz de una nueva tangana protagonizada por uno de los equipos de dicho club el pasado domingo en el estadio de la ciudad.

El concejal de Deportes, Jesús Naveiro, explica que "después de tres advertencias" y haber realizado, incluso, "cursos de formación de fair play (juego limpio)" se toma esta decisión consensuada en el Servei Municipal d'Esports porque "no se pueden consentir este tipo de actitudes".

Naveiro argumenta que ha comunicado al Safor CF la aplicación del reglamento de uso de instalaciones deportivas para sancionar a dicha entidad.

El concejal deja claro que "si vuelven a incurrir en este tipo de hechos se les prohibirá la utilización de las instalaciones deportivas municipales" porque Gandia, el deporte de la ciudad y, en este caso, el fútbol no es lo que representa el Safor CF con esta forma de actuar".

El presidente del Safor CF, Luis Fabiano Tisi, por su parte, ha firmado un comunicado público expuesto en las redes sociales de la entidad en el que pide disculpas por los lamentables hechos ocurridos al término del encuentro de Liga de Segunda FFCV ante el CEF El Verger del pasado domingo que, por cierto, concluyó con el triunfo visitante por 0-1.

El dirigente lamenta la conducta inapropiada de algunos de "nuestros jugadores y miembros del cuerpo técnico, que daña la imagen del fútbol y del juego limpio.

El Safor CF asegura que va a iniciar una investigación interna para esclarecer los hechos y tomar las medidas disciplinarias correspondientes, reiterando "nuestro compromiso con el respeto, la deportividad y el ejemplo hacia los aficionados, especialmente los más jóvenes, quienes deben ver en nuestro club un modelo de comportamiento dentro y fuera del campo".

Desde el CEF El Verger también se ha emitido también un comunicado en el que el club de la Marina manifiesta enérgicamente su total desprecio y rechazo a cualquier tipo de violencia y comportamiento que vaya en contra del respeto y de los valores básicos deportivos.

El cuadro alicantino "agradece la rápida actuación de Policía Local y Policía Nacional de Gandia para el cese de la tangana una vez finalizado el partido propiciada por individuos totalmente identificados".

El CEF El Verger "analiza y recoge información de los hechos para elevar a estamentos federativos la denuncia de lo ocurrido y asimismo implicarse directa o indirectamente en la denuncia de las brutales agresiones sufridas por nuestro jugador Josep, las cuales habrían podido tener consecuencias muy graves".