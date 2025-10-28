Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calp retira 12 palmeras ante el riesgo de caída

Los árboles, que presentaban daños en el tallo, se han extraído de la avenida Ejércitos Españoles

Ya habían caído algunas en el año 2024 debido al viento

Algunas palmeras provocaron que se tuviera que cortar el suministro eléctrico al tocar el cable de alta tensión

Algunas palmeras provocaron que se tuviera que cortar el suministro eléctrico al tocar el cable de alta tensión / Ayuntamiento de Calp

El Ayuntamiento de Calp ha retirado doce ejemplares de palmera datilera de la avenida Ejércitos Españoles ante el riesgo de caída que presentaban estos ejemplares. La anterior empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de especies palmáceas ya realizó un informe en el que indicaba que varias palmeras presentaban daños en estípite (tallo), estrechamientos o cavidades así como inclinaciones pronunciadas.

Todas estas circunstancias podían provocar la caída de las palmeras a consecuencia del viento, como ya ocurrió con varios ejemplares en 2024, o por estar afectadas por el picudo rojo.

Proceso de retiro de las palmeras

Proceso de retiro de las palmeras / Ayuntamiento de Calp

Sustitución por moreras

Por ello, aprovechando las obras de renovación del carril bici, desde el Departamento de Medio Ambiente se consideró conveniente la sustitución de 12 ejemplares de palmeras por ejemplares de moreras para mejorar la seguridad de las personas y los bienes y además para crear zonas de sombra en esta avenida.

Por otro lado, hace unos días las Brigadas municipales de Jardinería realizaron trabajos de poda en un grupo de palmeras ubicados en la intersección de la calle La Niña y la avenida Ejércitos Españoles ya que la copa de las palmeras colisionaba con una línea de alta tensión. Operarios de Iberdrola tuvieron que cortar el servicio eléctrico para que los jardineros pudieran trabajar sin peligro y al finalizar se restableció de nuevo la línea.

