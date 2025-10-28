Turismo de Calp continúa con la formación a empresas locales en accesibilidad turística

El Ayuntamiento de Calp, a través de la concejalía de Planificación turística, ha puesto en marcha de nuevo una serie de talleres online con el fin de que empresas y agentes turísticos locales puedan formarse en accesibilidad turística. El objetivo que persigue el consistorio calpino es seguir avanzando en su apuesta por convertirse en un destino turístico inclusivo.

Esta acción se enmarca dentro de un proyecto más amplio de consolidación del turismo inclusivo contemplado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Turismo de la Comunidad Valenciana - Turisme Comunitat Valenciana - y la Secretaría de Estado de Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Tranformació y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea - Next Generation.

Cartel oficial de la formación / Ayuntamiento de Calp

Talleres y cursos

Se han organizado seis talleres: cómo interactuar con personas con discapacidad si trabajo en un alojamiento, cómo interactuar con personas con discapacidad si trabajo en un restaurante, cómo interactuar con personas con discapacidad si trabajo en una oficina de turismo o soy guía turístico, cómo hacer accesible un comercio, comunicar para todas las personas en redes sociales o claves para organizar un evento inclusivo.

Cada curso consta de varias sesiones que consisten en video clases de corta duración (entre 10 y 30 minutos) en las que el profesorado explica la materia concreta con ejemplos reales para que se pueda entender de forma sencilla y práctica el contenido. Las personas interesadas pueden inscribirse a los cursos que deseen en función de sus intereses y podrán verlos durante un plazo de 30 días cuantas veces deseen.

Dentro del proyecto de consolidación del turismo inclusivo previsto en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino se han previsto otras acciones como campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía sobre la importancia que supone que la localidad sea un destino turístico accesible y adaptado a personas con todo tipo de diversidad funcional. Y, por otro lado, se pondrán en marcha campañas de difusión con el fin de dar a conocer la localidad como destino de vacaciones accesible.