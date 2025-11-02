Conmoción en Xàbia
Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
El cuerpo estaba junto a la acera y, en principio, no presenta signos de violencia
Conmoción en Xàbia. A primera hora de esta mañana de domingo se ha encontrado en cadáver de un hombre de unos 50 años tirado en el suelo entre dos coches aparcados en la céntrica avenida Trenc d'Alba. Ha acudido la médica de guardia del centro de salud, que ha certificado que el hombre había fallecido. En principio, el cuerpo no presentaba signos de violencia.
La víctima, que era de nacionalidad británica, podría haber sufrido un infarto o una caída fatal en la vía pública. Los agentes de la Guardia Civil han custodiado el cuerpo hasta que han llegado las autoridades judiciales y los servicios funerarios y han procedido al levantamiento del cadáver.
No obstante, la Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido. Ahora se le realizará también la autopsia a la víctima para determinar las causas concretas de la muerte.
