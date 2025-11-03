Condena al Ayuntamiento de Pego por un accidente en el pregón de Carnaval

Un juzgado ha condenado al Ayuntamiento de Pego a indemnizar a una mujer que sufrió quemaduras con una bengala mientras se encontraba disfrutando del pregón de las fiestas de Carnaval de la localidad de 2019, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo, contra el que no cabe recurso, considera acreditado que hubo deficiencias en el dispositivo de seguridad, motivo por el que impone una indemnización de 9.644 euros para la víctima, que además ha tenido que pasar un largo calvario judicial hasta que ha llegado la sentencia.

El accidente se produjo el 22 de febrero de 2019 durante el pregón del Carnaval de Pego mientras la mujer se encontraba disfrutando del espectáculo desde una zona habilitada para el público. El Ayuntamiento había autorizado a la asociación cultural Adhaila a organizar el evento, quien a su vez subcontrató a la asociación de Dénia Dianum Dansa un espectáculo de gigantes y cabezudos. A pesar de que nunca se pidió autorización para el uso de material pirotécnico, desde la cabeza de un dragón salió disparada una bengala que impactó en el cuello de la mujer, prendió su ropa y la acabó causando quemaduras de segundo grado en el cuello, escote y rostro. Por estas lesiones fue atendida primero en el Centro de Salud de este municipio y después en el Hospital La Fe de València. Como consecuencia de este accidente, la víctima estuvo de baja desde el 25 de febrero al 8 de marzo.

La resolución judicial se produce tras un largo periplo judicial que comenzó en primer lugar en la vía penal. Allí no pudo prosperar porque tras la reforma del Código Penal y la desaparición de las faltas estos hechos quedaron despenalizados. En la vía civil, dirigida contra las dos asociaciones que organizaron el acto, no se admitió la demanda, porque se consideraba que al ser un acto promovido por el ayuntamiento, debería solventarse en la vía contencioso-administrativa. Hasta marzo de este año, el Ayuntamiento no contestó a la petición de responsabilidad que presentó la afectada. Una respuesta negativa que permitió que se pudiera acudir a la vía contencioso administrativa, donde el juicio se celebró la semana pasada y se dictó sentencia en 24 horas.

El juzgado considera acreditado que el accidente se produjo en un acto festivo autorizado y promovido por el Ayuntamiento, lo que implica su responsabilidad por el daño causado a la mujer que estaba en una zona permitida y que no cometió negligencia alguna. La sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso 2 de Alicante concluye que no es admisible que la Administración alegue que no sabía que se utilizaría material pirotécnico para estar exenta de su responsabilidad. En este sentido, recuerda que el espectáculo se preparó en presencia de la Policía Local y que la función del consistorio era velar por la seguridad del evento.

Perímetro de seguridad

Según la sentencia, el Ayuntamiento debería haber establecido unos perímetros de seguridad adecuados y podría haber prohibido el uso de bengalas si no lo consideraba apropiado. En este sentido, la magistrada recuerda que el Ayuntamiento podría posteriormente reclamar a las asociaciones organizadoras si aprecia negligencia en su actuación.

El fallo reconoce 3.644,72 euros por las lesiones físicas y 6.000 euros por los daños morales, derivados del carácter traumático del suceso y de las consecuencias que tuvo para la víctima, que ese año ostentaba el cargo de fallera mayor saliente y no pudo participar en las fiestas josefinas, ni en otras actividades sociales, además de tener que evitar la exposición al sol durante un largo periodo.

La abogada de la demandante, Mónica Más, valoró positivamente la resolución judicial, destacando que «queda acreditada la responsabilidad patrimonial de la Administración por haber quedado demostrado el funcionamiento anormal del servicio público». Según explicó, «el Ayuntamiento de Pego tenía el deber de velar por la seguridad de los ciudadanos con ocasión de los actos del pregón de Carnaval de 2019, y no lo hizo, autorizando que la asociación Adhaila, sin ni siquiera seguro de responsabilidad civil, organizase los actos y subcontratase para el espectáculo de Gigantes y Cabezudos a la asociación dianense Dianum Dansa, que utilizó material pirotécnico sin licencia».

Más lamentó que la afectada haya tenido que recorrer «un largo periplo judicial, pasando por la vía penal, civil y contencioso-administrativa, para que el consistorio que preside Enrique Moll asuma su responsabilidad».

Sin posibilidad de recurso

El fallo es firme y contra él no cabe recurso alguno, debido a la cuantía de las indemnizaciones. La sentencia además condena en costas al Ayuntamiento. Desde el consistorio se alegaba que ellos no tenían responsabilidad alguna en los actos y que desconocía que se iba a emplear material pirotécnico. Por su parte, desde las dos asociaciones que organizaron estos espectáculos se alegaba que los hechos estaban ya prescritos. La letrada Mónica Mas explicó a este diario que hasta que no recibieron la contestación del Ayuntamiento rechazando las reclamaciones de cantidad no se había podido ir a la vía judicial, motivo por el que lamentó la poca sensibilidad mostrada hacia la perjudicada que ha tenido que esperar años a la sentencia, cuando era conocido que se había producido este accidente.

Los Carnavales de Pego, con raíces que se remontan al siglo XIX, son considerados uno de los más antiguos y participativos de la Comunidad Valenciana. La fiesta combina desfiles, espectáculos de Gigantes y Cabezudos y actividades tradicionales como la Baixada al Riu Bullent, congregando cada año a cientos de vecinos y visitantes. Los espectáculos de Gigantes y Cabezudos y desfiles a menudo incluyen cohetes, bengalas o tracas, que se encienden durante los pasacalles o para marcar momentos destacados del acto.