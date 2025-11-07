El alcalde de Benissa aclara que el desarrollo de Patmore se ajusta a la normativa urbanística

La tramitación del proyecto urbanístico Patmore, sigue su curso con todos los informes técnicos municipales a favor y en cumplimiento de la normativa vigente. Así lo ha confirmado el alcalde de Benissa, Arturo Poquet, en una comunicación pública en la que ha querido aclarar el contexto legal que rodea esta actuación.

Los informes técnicos emitidos hasta la fecha certifican que el plan de Patmore cumple tanto la normativa urbanística como la medioambiental. El alcalde ha querido remarcar que su gobierno actúa “con responsabilidad, con rigor y dentro de la ley”.

Según explica Poquet, el suelo es de propiedad privada y el programa que permite su desarrollo fue aprobado por el Ayuntamiento hace más de dos décadas, bajo otras corporaciones. En este marco, el alcalde ha sido tajante a la hora de exponer que si un proyecto cumple con la ley, el Ayuntamiento está obligado a conceder la licencia, lo contrario sería prevaricar.

“Proteger Benissa no es gritar más fuerte, es hacer las cosas bien”, ha sentenciado el primer edil. Mientras tanto, el expediente urbanístico sigue su tramitación normal, al amparo del planeamiento vigente y con el cumplimiento normativo de los expedientes de licencia tramitados por la promotora.

En paralelo, el consistorio trabaja para proteger el enclave del Tossal de l’Asprar. De hecho, en mayo, todos los grupos políticos votaron unánimemente a favor de pedir a la Generalitat Valenciana que adquiera los terrenos para su conservación como espacio natural. Esta vía se considera la más viable para evitar costes económicos derivados de decisiones administrativas ilegales.

Para reforzar esta línea de acción, el alcalde ha solicitado una reunión con representantes del gobierno autonómico y ha propuesto que todos los grupos municipales participen, como gesto de unidad y transparencia.