Calp restaura 10.000 metros cuadrados del paraje de Las Salinas con plantación de especies autóctonas

El Ayuntamiento de Calp se ha sumado al proyecto de ‘Alicante Renace’ para restaurar parte del paraje natural de Las Salinas. En concreto, se actuará en 10.000 metros cuadrados donde se sembrarán plantones de especies autóctonas y servirá a la vez de centro educativo medioambiental en un intento de colaboración público-ciudadana.

La acción se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre y el Ayuntamiento de Calp ya ha actuado con la limpieza del entorno y la provisión de riego para colaborar en la mencionada actividad de ‘Alicante Renace’, grupo con el que se tiene previsto firmar un convenio.

Educación Ambiental

La colaboración propiciará la protección y el cuidado de la zona y la puesta en valor del paraje con un programa educativo para relanzar la conciencia medioambiental entre los escolares con visitas a Las Salinas.

La restauración potenciará aún más este equilibrio, creando un espacio vivo de educación ambiental y ecoturismo que permitirá a residentes, escolares y visitantes comprender el valor de los ecosistemas salinos y su papel esencial en la lucha contra el cambio climático.

El concejal de Medio Ambiente, Pedro Moll y el director de Alicante Renace, Daniel Aguilar, han respaldado esta iniciativa que aseguran “consolida su liderazgo en la protección del patrimonio natural de la provincia”.

Con esta adhesión, Calp se suma a la red de municipios de Alicante Renace, que ya cuenta con decenas de ayuntamientos y miles de voluntarios comprometidos con la recuperación ambiental de la provincia.

Ecosistema a proteger

Las Salinas de Calp constituyen un ecosistema de altísimo valor ecológico, paisajístico y cultural. Situadas entre el Peñón de Ifach y el casco urbano, albergan una sorprendente diversidad de aves migratorias —como flamencos, cigüeñuelas, garzas reales o avocetas—, así como una flora halófila autóctona especialmente adaptada a los suelos salinos.

Este humedal actúa como regulador natural del microclima, contribuye a la depuración del agua, y es un refugio esencial para numerosas especies que dependen de estos hábitats para su supervivencia.

Más allá de su importancia ambiental, Las Salinas representan un atractivo turístico de primer orden para Calp. Miles de visitantes se acercan cada año para contemplar los flamencos y disfrutar del paisaje natural que contrasta con el perfil urbano y el Peñón de Ifach.

Naturaleza y turismo

Este turismo de naturaleza y observación se integra con la oferta cultural y gastronómica de la localidad, como forma de alcanzar un modelo de desarrollo sostenible.

El concejal de Medio Ambiente ha anunciado que además de este proyecto, Calp va a realizar otra actividad paralela en Las Salinas con una jornada de “basuraleza”, una recogida de residuos en la que participará voluntariado medioambiental y con la consiguiente categorización de restos, una acción que se suele realizar varias veces al año para proteger este patrimonio ecológico.